У "Ливерпуля" самый дорогой состав среди всех команд Европы

"Ливерпуль" был назван командой с самым дорогим составом в топ-5 европейских лиг.

Свежее исследование CIES Football Observatory гласит, что суммарная стоимость игроков первой команды "Ливерпуля" (учтены первые 20 самых дорогих игроков в каждой команде) составляет 1.4 миллиарда евро (1.27 млн. фунтов).



"Красные" лишь слегка опередили своего главного конкурента пары последних лет в лице "Манчестер Сити", чей состав был оценен в 1.36 млрд. евро (1.24 млрд. фунтов).



В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Самый скромный результат в этом своеобразном рейтинге продемонстрировал немецкий "Падеборн" — только 33.7 млн. фунтов.



Для кого-то может показаться сюрпризом пятое место "Челси", который с трудом удерживает четвертую строчку в Премьер-Лиге, однако CIES объясняет резкое подорожание состава "синих" обильным включением молодых талантов по причине трансферного запрета ФИФА.



Определяя стоимость игроков, CIES учитывая возраст, уровень игры, финансовую мощь их клубов и инфляцию. К примеру, в качестве самого дорогого футболиста значится нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — 227 млн. фунтов.



