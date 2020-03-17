У "Ливерпуля" самый дорогой состав среди всех команд Европы

Ливерпуль "Ливерпуль" был назван командой с самым дорогим составом в топ-5 европейских лиг.

Свежее исследование CIES Football Observatory гласит, что суммарная стоимость игроков первой команды "Ливерпуля" (учтены первые 20 самых дорогих игроков в каждой команде) составляет 1.4 миллиарда евро (1.27 млн. фунтов).

"Красные" лишь слегка опередили своего главного конкурента пары последних лет в лице "Манчестер Сити", чей состав был оценен в 1.36 млрд. евро (1.24 млрд. фунтов).

В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Самый скромный результат в этом своеобразном рейтинге продемонстрировал немецкий "Падеборн" — только 33.7 млн. фунтов.

Для кого-то может показаться сюрпризом пятое место "Челси", который с трудом удерживает четвертую строчку в Премьер-Лиге, однако CIES объясняет резкое подорожание состава "синих" обильным включением молодых талантов по причине трансферного запрета ФИФА.

Определяя стоимость игроков, CIES учитывая возраст, уровень игры, финансовую мощь их клубов и инфляцию. К примеру, в качестве самого дорогого футболиста значится нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — 227 млн. фунтов.

Команды с самым дорогим составом в Европе


Метки CIES, Ливерпуль, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. eugeneunited 17.03.2020 08:08 # eugeneunited
    Смешно... Говорить о стоимости можно только в том случае, если кто-либо желает её заплатить. А так - это лишь денежный онанизм.

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  2. chelsea88 17.03.2020 07:30 # chelsea88
    Коронониры пидopacы!

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  3. electric 17.03.2020 07:12 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. muaxaxaxa 17.03.2020 07:02 # muaxaxaxa
    Ливер на полтора миллиарда почти, челси 5 по стоимости, бавария в жопе. Что за канонир-наркоиан-копрофил делал этот рейтинг и зачем?

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  5. viva-5555 17.03.2020 06:59 # viva-5555
    Всё просто!!! Клоп ЛУЧШИЙ!!! Из середников столько топов выростил!

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  6. wengerrrro 17.03.2020 06:45 # wengerrrro
    Бавария дешевле Боруссии? и дешевле Челси
    Лейпциг < ТТХ
    Атм < ЛФК

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  7. januzaj00 17.03.2020 06:38 # januzaj00
    Попрежнему 0

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  8. liverpo0ol 17.03.2020 06:30 # liverpo0ol
    куйня

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  9. chelsea-69 17.03.2020 06:22 # chelsea-69
    Хуясе как Гилморы подорожали

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  10. minamino 17.03.2020 06:13 # minamino
    Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль. Везде Ливерпуль.

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  11. quavo 17.03.2020 06:11 # quavo
    сук еще и chelsi?
    там вообще ни одного топ игрока нет, канте спекся давно.

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  12. quavo 17.03.2020 06:09 # quavo
    на деле только ван дейк, мане, трент и алиссон топы, дирмино, робертсон и саллахи распаренные середняки
    барка и рм вообще ебать, там сплошной шрот

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