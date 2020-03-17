У "Ливерпуля" самый дорогой состав среди всех команд Европы
"Ливерпуль" был назван командой с самым дорогим составом в топ-5 европейских лиг.
Свежее исследование CIES Football Observatory гласит, что суммарная стоимость игроков первой команды "Ливерпуля" (учтены первые 20 самых дорогих игроков в каждой команде) составляет 1.4 миллиарда евро (1.27 млн. фунтов).
"Красные" лишь слегка опередили своего главного конкурента пары последних лет в лице "Манчестер Сити", чей состав был оценен в 1.36 млрд. евро (1.24 млрд. фунтов).
В топ-10 из числа представителей Премьер-Лиги также вошли "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Самый скромный результат в этом своеобразном рейтинге продемонстрировал немецкий "Падеборн" — только 33.7 млн. фунтов.
Для кого-то может показаться сюрпризом пятое место "Челси", который с трудом удерживает четвертую строчку в Премьер-Лиге, однако CIES объясняет резкое подорожание состава "синих" обильным включением молодых талантов по причине трансферного запрета ФИФА.
Определяя стоимость игроков, CIES учитывая возраст, уровень игры, финансовую мощь их клубов и инфляцию. К примеру, в качестве самого дорогого футболиста значится нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе — 227 млн. фунтов.
17.03.2020 06:00
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Последние комментарии:
Смешно... Говорить о стоимости можно только в том случае, если кто-либо желает её заплатить. А так - это лишь денежный онанизм.
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Коронониры пидopacы!
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КНЯЗИ!!!
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Ливер на полтора миллиарда почти, челси 5 по стоимости, бавария в жопе. Что за канонир-наркоиан-копрофил делал этот рейтинг и зачем?
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Всё просто!!! Клоп ЛУЧШИЙ!!! Из середников столько топов выростил!
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Бавария дешевле Боруссии? и дешевле Челси
Лейпциг < ТТХ
Атм < ЛФК
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Попрежнему 0
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куйня
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Хуясе как Гилморы подорожали
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Ливерпуль, Ливерпуль, Ливерпуль. Везде Ливерпуль.
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сук еще и chelsi?
там вообще ни одного топ игрока нет, канте спекся давно.
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на деле только ван дейк, мане, трент и алиссон топы, дирмино, робертсон и саллахи распаренные середняки
барка и рм вообще ебать, там сплошной шрот
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