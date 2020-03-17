УЕФА может отменить все матчи сборных на ближайший год

УЕФА может полностью отменить матчи между национальными командами на ближайший год.

Во вторник УЕФА проведет глобальную видеоконференцию, связанную с пандемией коронавируса. Футбольным чиновникам предстоит решить, как поступить с оставшимися матчами Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определить судьбу Евро-2020.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стремление УЕФА доиграть Лигу Чемпионов настолько велико, что организация Александера Чеферина готова полостью отменить следующую Лигу Наций. При этом Евро-2020 почти гарантированно будет отложено на 12 месяцев.



УЕФА готова пойти дальше и отменить даже товарищеские матчи, что означало бы полное отсутствие международных перерывов в календаре до марта 2021, когда состоялись бы игры плей-офф Чемпионата Европы.