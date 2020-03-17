УЕФА может отменить все матчи сборных на ближайший год

Гарет Саутгейт УЕФА может полностью отменить матчи между национальными командами на ближайший год.

Во вторник УЕФА проведет глобальную видеоконференцию, связанную с пандемией коронавируса. Футбольным чиновникам предстоит решить, как поступить с оставшимися матчами Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определить судьбу Евро-2020.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, стремление УЕФА доиграть Лигу Чемпионов настолько велико, что организация Александера Чеферина готова полостью отменить следующую Лигу Наций. При этом Евро-2020 почти гарантированно будет отложено на 12 месяцев.

УЕФА готова пойти дальше и отменить даже товарищеские матчи, что означало бы полное отсутствие международных перерывов в календаре до марта 2021, когда состоялись бы игры плей-офф Чемпионата Европы.


Метки сборная Англии, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 17.03.2020 00:05

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  1. mcfc-fantactic 17.03.2020 00:41 # mcfc-fantactic
    Карачи, евро2020 не будет и результаты нац чемпионатов тоже скорее всего обнулят. В АПЛ же, все будет зависеть от того как будет ротировать ливер. В ФА их тянут 2 сезон подряд, но в прошлом сезоне они как обычно стали раком. Их никто по настоящему не признает чемпионами. Просто пусть сосут, ведь у них это здорово получается)))

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  2. mancunia-planet 17.03.2020 00:13 # mancunia-planet
    Вырубить всё , кроме апли и лч между командами апли!)

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  3. farot 17.03.2020 00:06 # farot
    а вот это заебок идея

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