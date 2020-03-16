Далот: "Фернандеш станет легендой "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот уверен, что его партнер по команде Бруну Фернандеш станет легендой "красных дьяволов".

Фернандеш идеально вписался в игру команды Оле Гуннара Сульшера после своего перехода из "Спортинга" в конце января, а в понедельник был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам февраля.



25-летний португалец забил три гола и отдал четыре результативные передачи за "Юнайтед", однако Далот убежден, что это только начало для его соотечественника.



"Он первоклассный парень, первоклассный игрок. Он станет легендой здесь, даже не сомневайтесь".



"Он невероятен, и он, конечно, может стать еще лучше. Он многому научится в этом клубе. Думаю, в его лице клуб получил игрока огромной важности, и он будет приносить большую пользу клубу".



"Он был капитаном в "Спортинге", и к своим 25 годам он накопил внушительный опыт. Он поиграл в Италии, он также поиграл в Португалии. Он знает, что делает. Его ждет большое будущее", — цитирует Далота Sky Sports.