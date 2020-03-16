Далот: "Фернандеш станет легендой "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот уверен, что его партнер по команде Бруну Фернандеш станет легендой "красных дьяволов".

Фернандеш идеально вписался в игру команды Оле Гуннара Сульшера после своего перехода из "Спортинга" в конце января, а в понедельник был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам февраля.

25-летний португалец забил три гола и отдал четыре результативные передачи за "Юнайтед", однако Далот убежден, что это только начало для его соотечественника.

"Он первоклассный парень, первоклассный игрок. Он станет легендой здесь, даже не сомневайтесь".

"Он невероятен, и он, конечно, может стать еще лучше. Он многому научится в этом клубе. Думаю, в его лице клуб получил игрока огромной важности, и он будет приносить большую пользу клубу".

"Он был капитаном в "Спортинге", и к своим 25 годам он накопил внушительный опыт. Он поиграл в Италии, он также поиграл в Португалии. Он знает, что делает. Его ждет большое будущее", — цитирует Далота Sky Sports.


Метки Далот, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 16.03.2020 23:41 # recyjoed
    удивлен, что он в мю перешел. Мог в нормальный клуб уйти спокойно

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  2. mancunia-planet 16.03.2020 23:26 # mancunia-planet
    удачи

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