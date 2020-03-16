"Челси" сосредоточился на Муссе Дембеле
"Челси" решил сосредоточить внимание на Муссе Дембеле из "Лиона" как на своей приоритетной цели по укреплению позиции нападающего.
"Синие" находились в поисках забивного нападающего еще в январе, но так и не смогли заполучить нужного игрока, в результате чего Оливье Жиру не удалось вырваться со "Стэмфорд Бридж".
С открытием летнего трансферного окна "Челси" вернется на рынок. С переходом в команду Фрэнка Лэмпарда связывают многих нападающих, включая Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".
Однако The Athletic утверждает, что целью номер один "синих" будет Дембеле, который забил 16 голов в 27 матчах этого сезона французской Лиги 1.
23-летний француз уже имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, проведя несколько сезонов в "Фулхэме" и "Селтике", поэтому на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Муссе не потребуется адаптация.
В августе 2018 "Лион" заплатил "Селтику" около 20 миллионов фунтов за Дембеле, но грядущим летом сможет вернуть свои инвестиции в удвоенном или утроенном размере.
16.03.2020 22:00
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