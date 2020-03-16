"Челси" сосредоточился на Муссе Дембеле

"Челси" решил сосредоточить внимание на Муссе Дембеле из "Лиона" как на своей приоритетной цели по укреплению позиции нападающего.

"Синие" находились в поисках забивного нападающего еще в январе, но так и не смогли заполучить нужного игрока, в результате чего Оливье Жиру не удалось вырваться со "Стэмфорд Бридж".



С открытием летнего трансферного окна "Челси" вернется на рынок. С переходом в команду Фрэнка Лэмпарда связывают многих нападающих, включая Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".



Однако The Athletic утверждает, что целью номер один "синих" будет Дембеле, который забил 16 голов в 27 матчах этого сезона французской Лиги 1.



23-летний француз уже имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, проведя несколько сезонов в "Фулхэме" и "Селтике", поэтому на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Муссе не потребуется адаптация.



В августе 2018 "Лион" заплатил "Селтику" около 20 миллионов фунтов за Дембеле, но грядущим летом сможет вернуть свои инвестиции в удвоенном или утроенном размере.