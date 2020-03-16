Мойес вернулся к работе после карантина

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес вышел из карантина и приступил к рутинной работе.

Свой последний матч в Премьер-Лиге "молотобойцы" сыграли 7 марта против "Арсенала", у наставника которого Микеля Артеты вскоре был диагностирован коронавирус.



Мойеса, некоторые его помощники и игроки, которые контактировали с Артетой, были отправлены в самоизоляцию на прошлой неделе. Дополнительно "Вест Хэм" устроил дезинфекцию своей тренировочной базы.



На протяжении недели карантина Мойес чувствовал себя прекрасно, поэтому в понедельник смог вернуться к исполнению своих обязанностей. Позже на этой неделе из вынужденного отпуска выйдут помощники Дэвида и игроки, сообщает Evening Standard.



Добавим, что "молотобойцы" лишь по разнице мячей находятся над зоной вылета Премьер-Лиге. Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди настаивает на том, чтобы не доигрывать этот сезон, а признать его недействительным.