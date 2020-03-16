Ширер: "Ливерпуль" не может быть назвать чемпионом, если сезон нельзя доиграть"

Алан Ширер Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что "Ливерпуль" не должен стать чемпионом, если сезон Премьер-Лиги не удастся доиграть.

Если вызванная пандемией коронавируса пауза будет продлена, то возникнет угроза, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 никогда не будут сыграны.

В данный момент лидерство "Ливерпуля" не вызывает никаких вопросов — 25 очков отрыва от ближайшего преследователя. Однако Ширер не готов назвать команду Юргена Клоппа чемпионом.

"Если — а это "если" огромной важности — сезон не удастся полностью завершить, тогда не может быть победителя или проигравшего".

"Как бы сурово и ужасно это ни было для некоторых клубов, особенно "Ливерпуля", по-другому быть не может".

"Если вы не можете сыграть все матчи, тогда вы не можете раздавать титулы или отправлять кого-либо на вылет".

"Это было бы невероятно сурово по отношению к "Ливерпулю". Но я не вижу, как можно было бы считать справедливым их чемпионство — несмотря на тот факт, что никто их, очевидно, не догонит".

"Им нужно еще шесть очков, чтобы оформить титул, но они пока их не набрали, и по этой причине сезон должен быть признан недействительным, если доиграть его не удастся".

"Если бы они уже гарантировали себе титул, это был бы совсем другой разговор. Но они этого не сделали, и сколь бы ужасным ни был этот сценарий, это единственный вариант", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kojan 16.03.2020 20:38 # kojan
    Регламент АПЛ не предусматривает дискретного проведения чемпионата, а тут целая четверть игр должна играться когда-то, потом. Сие есть нарушение влекущее юридические последствия. Сезон окончен все могут расходится, а на три четверти чемпион идёт... к проктологу готовить к следующему сезону геморрой...

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  2. jmk999 16.03.2020 20:38 # jmk999
    этот гандон не имеет даже тренероват

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  3. jmk999 16.03.2020 20:37 # jmk999
    гнида признайся уже 25 очков ливерпуль впереди мешков

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  4. manutd-20champ 16.03.2020 20:22 # manutd-20champ
    сейчас Ширер для всех фапловских колбасников станет уродом, козлом, ну, и ещё кем-то. хоть он и прав.

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  5. chr1s8rown 16.03.2020 20:21 # chr1s8rown
    Пидоразы заебали . Давайте очный матч с мешками . Если проиграем пусть делают что хотят с сезоном

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  6. unclearness 16.03.2020 20:13 # unclearness
    Ска всей фаплей старались ссали на колбасу что бы они так не горели, а тут великий Алан одним вью взял и опять воспламенил всех лузерпульцев, ну как так можно(

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  7. kcuf 16.03.2020 20:10 # kcuf
    Великий игрок снизошел до комментариев о никчемном клубе. Гордитесь обрыганы портовые.

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  8. contrario 16.03.2020 19:58 # contrario
    был бревном как игрок, был бревном как тренер, а теперь бревно как эксперт

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  9. cityland1978 16.03.2020 19:51 # cityland1978
    Ширер херни не скажет!

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  10. mixmaster 16.03.2020 19:34 # mixmaster
    вот, человек претендующий на зал славы высказался

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  11. leon-britton 16.03.2020 19:27 # leon-britton
    Видимо, колбаса получит очередной трофей порванного обоссаного очка. Скриньте.

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  12. civilsin 16.03.2020 19:27 # civilsin
    Ни разу не русский

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  13. kasya2 16.03.2020 19:22 # kasya2
    Лузерпуля неудачнику опять не видать трофея

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  14. kasya2 16.03.2020 19:22 # kasya2
    Однако Ширер прав

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  15. gunars 16.03.2020 19:21 # gunars
    Все правильно сказал!

    все, абсолютно все ссут на гпенсов))

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  16. slash-lfc 16.03.2020 19:19 # slash-lfc
    Ширер пёс

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