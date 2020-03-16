Ширер: "Ливерпуль" не может быть назвать чемпионом, если сезон нельзя доиграть"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что "Ливерпуль" не должен стать чемпионом, если сезон Премьер-Лиги не удастся доиграть.

Если вызванная пандемией коронавируса пауза будет продлена, то возникнет угроза, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 никогда не будут сыграны.



В данный момент лидерство "Ливерпуля" не вызывает никаких вопросов — 25 очков отрыва от ближайшего преследователя. Однако Ширер не готов назвать команду Юргена Клоппа чемпионом.



"Если — а это "если" огромной важности — сезон не удастся полностью завершить, тогда не может быть победителя или проигравшего".



"Как бы сурово и ужасно это ни было для некоторых клубов, особенно "Ливерпуля", по-другому быть не может".



"Если вы не можете сыграть все матчи, тогда вы не можете раздавать титулы или отправлять кого-либо на вылет".



"Это было бы невероятно сурово по отношению к "Ливерпулю". Но я не вижу, как можно было бы считать справедливым их чемпионство — несмотря на тот факт, что никто их, очевидно, не догонит".



"Им нужно еще шесть очков, чтобы оформить титул, но они пока их не набрали, и по этой причине сезон должен быть признан недействительным, если доиграть его не удастся".



"Если бы они уже гарантировали себе титул, это был бы совсем другой разговор. Но они этого не сделали, и сколь бы ужасным ни был этот сценарий, это единственный вариант", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.