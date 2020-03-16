Ширер: "Ливерпуль" не может быть назвать чемпионом, если сезон нельзя доиграть"
Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер заявил, что "Ливерпуль" не должен стать чемпионом, если сезон Премьер-Лиги не удастся доиграть.
Если вызванная пандемией коронавируса пауза будет продлена, то возникнет угроза, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 никогда не будут сыграны.
В данный момент лидерство "Ливерпуля" не вызывает никаких вопросов — 25 очков отрыва от ближайшего преследователя. Однако Ширер не готов назвать команду Юргена Клоппа чемпионом.
"Если — а это "если" огромной важности — сезон не удастся полностью завершить, тогда не может быть победителя или проигравшего".
"Как бы сурово и ужасно это ни было для некоторых клубов, особенно "Ливерпуля", по-другому быть не может".
"Если вы не можете сыграть все матчи, тогда вы не можете раздавать титулы или отправлять кого-либо на вылет".
"Это было бы невероятно сурово по отношению к "Ливерпулю". Но я не вижу, как можно было бы считать справедливым их чемпионство — несмотря на тот факт, что никто их, очевидно, не догонит".
"Им нужно еще шесть очков, чтобы оформить титул, но они пока их не набрали, и по этой причине сезон должен быть признан недействительным, если доиграть его не удастся".
"Если бы они уже гарантировали себе титул, это был бы совсем другой разговор. Но они этого не сделали, и сколь бы ужасным ни был этот сценарий, это единственный вариант", — пишет Ширер в своей колонке в The Sun.
16.03.2020 19:00
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Последние комментарии:
Регламент АПЛ не предусматривает дискретного проведения чемпионата, а тут целая четверть игр должна играться когда-то, потом. Сие есть нарушение влекущее юридические последствия. Сезон окончен все могут расходится, а на три четверти чемпион идёт... к проктологу готовить к следующему сезону геморрой...
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этот гандон не имеет даже тренероват
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гнида признайся уже 25 очков ливерпуль впереди мешков
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сейчас Ширер для всех фапловских колбасников станет уродом, козлом, ну, и ещё кем-то. хоть он и прав.
(ответить)
Пидоразы заебали . Давайте очный матч с мешками . Если проиграем пусть делают что хотят с сезоном
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Ска всей фаплей старались ссали на колбасу что бы они так не горели, а тут великий Алан одним вью взял и опять воспламенил всех лузерпульцев, ну как так можно(
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Великий игрок снизошел до комментариев о никчемном клубе. Гордитесь обрыганы портовые.
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был бревном как игрок, был бревном как тренер, а теперь бревно как эксперт
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Ширер херни не скажет!
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вот, человек претендующий на зал славы высказался
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Видимо, колбаса получит очередной трофей порванного обоссаного очка. Скриньте.
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Ни разу не русский
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Лузерпуля неудачнику опять не видать трофея
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Однако Ширер прав
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Все правильно сказал!
все, абсолютно все ссут на гпенсов))
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Ширер пёс
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