УЕФА може решить судьбу Лиги Чемпионов и Лиги Европы через мини-турниры
УЕФА рассматривает возможность, при которой Лига Чемпионов и Лига Европы будут доиграны с помощью мини-турниров.
Уже завтра УЕФА проведет видеоконференцию с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроков, чтобы обсудить судьбу остатка европейского футбольного сезона в свете пандемии коронавируса.
Вариант не доигрывать Лигу Чемпионов и Лигу Европы является наименее привлекательным для всех сторон, поэтому УЕФА предложит заинтересованным сторонам ряд альтернативных решений.
Одно из этих решений подразумевает, что четвертьфиналы и полуфиналы европейских турниров станут из двухматчевых противостояний одноматчевыми.
Также УЕФА предложит вариант, при котором все оставшиеся матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы будут сыграны за считанные дни — участники плей-офф соберутся в одном или двух городах и быстро определят судьбу трофеев.
16.03.2020 18:00
Просмотров: 1113
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Без Ливерпуля, ахахахахах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий