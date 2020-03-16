УЕФА може решить судьбу Лиги Чемпионов и Лиги Европы через мини-турниры

УЕФА рассматривает возможность, при которой Лига Чемпионов и Лига Европы будут доиграны с помощью мини-турниров.

Уже завтра УЕФА проведет видеоконференцию с национальными ассоциациями, лигами, клубами и профсоюзом игроков, чтобы обсудить судьбу остатка европейского футбольного сезона в свете пандемии коронавируса.



Вариант не доигрывать Лигу Чемпионов и Лигу Европы является наименее привлекательным для всех сторон, поэтому УЕФА предложит заинтересованным сторонам ряд альтернативных решений.



Одно из этих решений подразумевает, что четвертьфиналы и полуфиналы европейских турниров станут из двухматчевых противостояний одноматчевыми.



Также УЕФА предложит вариант, при котором все оставшиеся матчи в Лиге Чемпионов и Лиге Европы будут сыграны за считанные дни — участники плей-офф соберутся в одном или двух городах и быстро определят судьбу трофеев.