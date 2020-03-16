Харри Кейн — цель номер один "Ювентуса" на лето

Харри Кейн и Криштиану Роналду "Ювентус" сделал нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна своей целью номер один на грядущее лето.

Даже если этот сезон будет доигран, "шпоры" все равно завершат его с пустыми руками — после вылета из Лиги Чемпионов у команды Жозе Моуриньо не осталось других соревнований, кроме Премьер-Лиги, где они пока только восьмые.

Таким образом, Кейн, которому грядущим летом исполнится 27, продлит ожидание своего первого в карьере командного трофея — и, возможно, попросится на выход из "Тоттенхэма" с открытием трансферного окна.

Как утверждает Tuttosport, удовлетворить жажду трофеев Кейна готов "Ювентус", собираясь сформировать мощный дуэт нападающих из капитана сборной Англии и Криштиану Роналду.

Ожидается, что "Ювентус" предложит "шпорам" 200 миллионов евро (182 млн. фунтов) в качестве компенсации за Кейна, альтернативой которому клуб из Турина рассматривает Габриэля Жезуса из "Манчестер Сити".


Метки Кейн, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 17:00

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  1. liverpool1892est 16.03.2020 17:13 # liverpool1892est
    Какие 200 млн евро...на трансфермаркте его 150 млн евро оценивают,а с учетом его постоянной травматичности он и 120 не стоит.Хрустальная ваза,которая пол сезона в инвалидном кресле находится

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