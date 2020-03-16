"Арсенал" может попасть в Лигу Чемпионов, если сезон признают недействительным

Эмирейтс "Арсенал" является одним из самых заинтересованных клубов в том, чтобы этот сезон был аннулирован.

Как известно, сезон в Премьер-Лиге был остановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса, причем нет никаких гарантий, что эта пауза не будет продлена.

Уже сейчас слышны призывы признать этот сезон недействительным, если доиграть его окажется невозможным. В таком случае никто не станет чемпионом и никто не вылетит.

Такой сценарий мог бы оказаться на руку "Арсеналу", сообщает Football.London. При Унаи Эмери "канониры" завершили прошлый сезон на пятой позиции, а это означает, что именно к ним бы и отошла путевка дисквалифицированного "Манчестер Сити" в Лигу Чемпионов.

Напомним, "Сити" пытается опротестовать свое отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде, однако коронавирус вмешался и здесь, затягивая рассмотрение апелляции.


Метки Арсенал, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 2907

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  1. reams 16.03.2020 17:02 # reams
    баварка в страхе следит за развитием ситуации, хех

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  2. valkeru 16.03.2020 16:55 # valkeru
    та надо плейофф турниры провести за лч и ле места, и за выживание(во всех лигах)... пусть играя в футбол решают, а не в кабинетах, ибо в обратном случае справедливости не найдем, ну и скаузеров таки чемпионами сделать.

    ну или обнуляйте сезон (и Терешковой понравится ) )

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  3. flamic 16.03.2020 16:46 # flamic
    Да, так и надо сделать. Ещё обнулить назначение Артеты.

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  4. chelsea88 16.03.2020 16:42 # chelsea88
    Oxyeть блять... Гейклуб в ЛЧ наxpeн не сдался, они даже в ЛЕ у Олимпиакоса отсосали.

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  5. ibe 16.03.2020 16:23 # ibe
    нечего им там делать. Только позорно сосать Баварии и Барселоне

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  6. royal-arsenal 16.03.2020 16:19 # royal-arsenal
    ахахахаххаха)))
    охх вражда с МЮ тогда будет, ой пиздаа

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  7. bratella 16.03.2020 16:18 # bratella
    Т.е голосовать будут исходя из своих интересов, а не по справедливости. Надо ФА брать все в свои руки, иначе получится бардак

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  8. liverpool1892est 16.03.2020 16:05 # liverpool1892est
    Новости с каждым разом все интереснее и интереснее:)

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