"Арсенал" может попасть в Лигу Чемпионов, если сезон признают недействительным
"Арсенал" является одним из самых заинтересованных клубов в том, чтобы этот сезон был аннулирован.
Как известно, сезон в Премьер-Лиге был остановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса, причем нет никаких гарантий, что эта пауза не будет продлена.
Уже сейчас слышны призывы признать этот сезон недействительным, если доиграть его окажется невозможным. В таком случае никто не станет чемпионом и никто не вылетит.
Такой сценарий мог бы оказаться на руку "Арсеналу", сообщает Football.London. При Унаи Эмери "канониры" завершили прошлый сезон на пятой позиции, а это означает, что именно к ним бы и отошла путевка дисквалифицированного "Манчестер Сити" в Лигу Чемпионов.
Напомним, "Сити" пытается опротестовать свое отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде, однако коронавирус вмешался и здесь, затягивая рассмотрение апелляции.
16.03.2020 16:00
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Последние комментарии:
баварка в страхе следит за развитием ситуации, хех
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та надо плейофф турниры провести за лч и ле места, и за выживание(во всех лигах)... пусть играя в футбол решают, а не в кабинетах, ибо в обратном случае справедливости не найдем, ну и скаузеров таки чемпионами сделать.
ну или обнуляйте сезон (и Терешковой понравится ) )
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Да, так и надо сделать. Ещё обнулить назначение Артеты.
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Oxyeть блять... Гейклуб в ЛЧ наxpeн не сдался, они даже в ЛЕ у Олимпиакоса отсосали.
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нечего им там делать. Только позорно сосать Баварии и Барселоне
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ахахахаххаха)))
охх вражда с МЮ тогда будет, ой пиздаа
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Т.е голосовать будут исходя из своих интересов, а не по справедливости. Надо ФА брать все в свои руки, иначе получится бардак
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Новости с каждым разом все интереснее и интереснее:)
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