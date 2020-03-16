"Арсенал" может попасть в Лигу Чемпионов, если сезон признают недействительным

"Арсенал" является одним из самых заинтересованных клубов в том, чтобы этот сезон был аннулирован.

Как известно, сезон в Премьер-Лиге был остановлен до 4 апреля из-за пандемии коронавируса, причем нет никаких гарантий, что эта пауза не будет продлена.



Уже сейчас слышны призывы признать этот сезон недействительным, если доиграть его окажется невозможным. В таком случае никто не станет чемпионом и никто не вылетит.



Такой сценарий мог бы оказаться на руку "Арсеналу", сообщает Football.London. При Унаи Эмери "канониры" завершили прошлый сезон на пятой позиции, а это означает, что именно к ним бы и отошла путевка дисквалифицированного "Манчестер Сити" в Лигу Чемпионов.



Напомним, "Сити" пытается опротестовать свое отстранение от еврокубков в Спортивном арбитражном суде, однако коронавирус вмешался и здесь, затягивая рассмотрение апелляции.