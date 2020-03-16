"Юнайтед" готов продлить контракт с Погба

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" собирается воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта с полузащитником Полем Погба.

Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований в этом сезоне. Навалившиеся проблемы со здоровьем виделись еще одной причиной для несчастного игрока сменить клуб.

Однако The Athletic утверждает, что 27-летний француз находится под впечатлением от игры "красных дьяволов" в последние недели, особенно в дерби против "Манчестер Сити", и хочет проявить себя в окрепшей команде Оле Гуннара Сульшера.

"Юнайтед" в свою очередь не спешит выставлять Погба на продажу и даже собирается продлить контракт Поля до июня 2022, чтобы на время успокоить спекуляции насчет будущего своего самого дорогого игрока в истории.

В данный момент Погба усиленно работает над возвращением в форму, занимаясь персонально с ассистентом Сульшера Майклом Кэрриком, и будет готов выйти на поле, когда возобновится сезон.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 15:00

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  1. liverpool1892est 16.03.2020 15:14 # liverpool1892est
    Тупой нигга

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  2. udaff 16.03.2020 15:06 # udaff
    А какой в этом смысл? Вместо кого на поле выходить будет? Только игра начала налаживаться, так нет же, появляется это недоразумение, которое весь сезон неизвестно чем занималось, и контракт ему подавай. Вот сейчас совершенно непонятно, зачем Погба нужен в МЮ, ведь все его функции на поле с перевыполнением нормы выполняет Бруно...

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  3. liverpool1892est 16.03.2020 15:03 # liverpool1892est
    МЮ будут последними идиотами если продлят контракт

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