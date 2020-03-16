"Юнайтед" готов продлить контракт с Погба
"Манчестер Юнайтед" собирается воспользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев контракта с полузащитником Полем Погба.
Из-за травмы лодыжки и последующего рецидива Погба сыграл только восемь матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований в этом сезоне. Навалившиеся проблемы со здоровьем виделись еще одной причиной для несчастного игрока сменить клуб.
Однако The Athletic утверждает, что 27-летний француз находится под впечатлением от игры "красных дьяволов" в последние недели, особенно в дерби против "Манчестер Сити", и хочет проявить себя в окрепшей команде Оле Гуннара Сульшера.
"Юнайтед" в свою очередь не спешит выставлять Погба на продажу и даже собирается продлить контракт Поля до июня 2022, чтобы на время успокоить спекуляции насчет будущего своего самого дорогого игрока в истории.
В данный момент Погба усиленно работает над возвращением в форму, занимаясь персонально с ассистентом Сульшера Майклом Кэрриком, и будет готов выйти на поле, когда возобновится сезон.
16.03.2020 15:00
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Последние комментарии:
Тупой нигга
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А какой в этом смысл? Вместо кого на поле выходить будет? Только игра начала налаживаться, так нет же, появляется это недоразумение, которое весь сезон неизвестно чем занималось, и контракт ему подавай. Вот сейчас совершенно непонятно, зачем Погба нужен в МЮ, ведь все его функции на поле с перевыполнением нормы выполняет Бруно...
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МЮ будут последними идиотами если продлят контракт
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