Бруну Фернандеш — лучший игрок Премьер-Лиги в феврале

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам февраля.

Прибыв на "Олд Траффорд" в конце января, Фернандеш быстро закрепился лидером и ключевым исполнителем команды Оле Гунннара Сульшера, которая сейчас вот уже 11 матчей кряду во всех соревнованиях не знает поражений.



Дебютировав за "красных дьяволов" в безголевом матче против "Вулверхэмптона" 1 февраля, позже в этом же месяце Бруну помог своей новой команде победить "Челси" (0:2) и "Уотфорд" (3:0).



В этих трех матчах Премьер-Лиги 25-летний португалец записал на себя один гол и две результативные передачи, что помогло ему опередить Маркоса Алонсо, Пьер-Эмерика Обамеянга, Доминика Калверт-Левина, Мэтта Дохерти и Ника Поупа в борьбе за звание Игрока Месяца.



"Я с детства мечтал играть за "Манчестер Юнайтед", и моей большой карьерной мечтой было оказаться на "Олд Траффорд".



"Когда ты переходишь в новый клуб, ты всегда хочешь забить, и первый гол — особенный. Не имеет значения, как ты забил, этот гол ценен сам по себе".



"Я доволен своим стартом, но теперь мне нужно быть полезнее и лучше", — сообщил Фернандеш.