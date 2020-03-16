Бруну Фернандеш — лучший игрок Премьер-Лиги в феврале
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам февраля.
Прибыв на "Олд Траффорд" в конце января, Фернандеш быстро закрепился лидером и ключевым исполнителем команды Оле Гунннара Сульшера, которая сейчас вот уже 11 матчей кряду во всех соревнованиях не знает поражений.
Дебютировав за "красных дьяволов" в безголевом матче против "Вулверхэмптона" 1 февраля, позже в этом же месяце Бруну помог своей новой команде победить "Челси" (0:2) и "Уотфорд" (3:0).
В этих трех матчах Премьер-Лиги 25-летний португалец записал на себя один гол и две результативные передачи, что помогло ему опередить Маркоса Алонсо, Пьер-Эмерика Обамеянга, Доминика Калверт-Левина, Мэтта Дохерти и Ника Поупа в борьбе за звание Игрока Месяца.
"Я с детства мечтал играть за "Манчестер Юнайтед", и моей большой карьерной мечтой было оказаться на "Олд Траффорд".
"Когда ты переходишь в новый клуб, ты всегда хочешь забить, и первый гол — особенный. Не имеет значения, как ты забил, этот гол ценен сам по себе".
"Я доволен своим стартом, но теперь мне нужно быть полезнее и лучше", — сообщил Фернандеш.
16.03.2020 14:15
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Последние комментарии:
Кепа(новый ворот чик)
Джеймс упамекано Рудигер чилуэл
Канте Гилмор лофтус чик
Зиеш икарди санчо
Запасные и резервисты: аспи, томори, зума, кристенсен, маунт, ковачич, Баркли, Жоржиньо, алонсо, Виллиан, пулишич, хадсон, абрахам, жиру...
Вы хоть понимаете какая огромная у пенсов скамейка и обойма игроков? Слить эмерсона, педро. Возможно жоржа.
Уход вилли и жиру не нужен, будут ещё полезны, нужно переподписать.
Эта команда будет гегкмоном в силу развала мс, плюс у них состав старый так или иначе без бана силва аут, агцэро не молодеет, фернандиньо гюндоганы и т.д. Команда по сути на стерлинг и де бренюйне держится, мож ещё силва. Если из-за дана уйдут пару тройку игроков им писта. У челси же состав молодых, которые только будут прогркссировать, плюс докуя денег на трансферы. Просто скриньте, но челси доммнаеты и гегемоны ближайшего времени.
Лузерпук даже не рассматриваю как конкурентов, они уже слились и спеклись под конец этого сезона, их доминация шла целых 7 месяцев... Да и вцелом кто в здравом уме будет считать бестрофейную помойку за конкурента?
Объективно пенсы будут на троне. Ещё возможно мю будет близко
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Охладить горенье.
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норм на фаплах этого ныряльщика превозносят, одна радость у глориков. когда ваш МЮ хоть что-то выигрывал, лет 100 назад?)) никто уже не помнит)
(ответить)
по мотивам одной песни фанатов Челси)
The shits from port,
They bought EPL tittle,
But 19 clubs,
They saw the light,
they call to one chinesse guy,
and he created a coronavirus,
And he hates luzerpool, he hates luzerpool,
We hates luzerpool and we hates luzerpool...
(ответить)
Е6ать там у ЛФК на трансферы порядка 450кк лежит. Чисто Вернер, Санчо, Хавертц и изи 10 ЛЧ, 5 АПЛ в ближ годы.
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Если бы Гилмор играл в феврале, однозначно он бы и забрал эту награду. Слишком поздно лэмпс ему доверился. Гилмор канте лофтуч чик, на подмене кова, маунт, паркли. Жоржа в юве.
Полузащита имба. Всех нагнем. Атаку усилием, оборону усилием. Скамейка будет заебца. Пенсы гегемоны и династеводы ближайшие 5 лет, скрин.
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Tопово. Салаху за марt
(ответить)
Топчик. Лучший после Алиссона, Мане, ТАА, Ван Дейка, Салаха и Де Брёйне.
(ответить)
Клоппо осветило портовне горизонт,
Утро оборвало его сладкий сон,
Коламбус проснулся, он был поражён,
Короновирус нанес сезону урон.
Словно в первый раз скаузер увидел свет,
Словно в первый раз он был им согрет,
Годы пронеслись, хоть он и не дед:
Без трофейной помойке тридцать лет!
В этот день коламбус увидел последний свет,
В этот день с иголочки он был одет,
В этот день мочой он был согрет,
Без трофейной помойке сегодня тридцать лет!
В этот день скажет титулу пока,
В этот день на энфилд не продадут билет,
В этот день и водка не во вред,
Без трофейной помойке тридцать лет!
Сезон, наливаясь, пошел в зенит,
Отменили его на радость всем.
"Не грусти и даже не делай вид!" —
Каждая нота мне говорит.
Коламбус рукой нащупал свой карман,
Он и намекнул, скаузер будешь пьян.
Говорит ему: "День держись, браток!
Лучше протирай и садись на страпоооон!"
(ответить)
Повезло скаму с Фернандешем, еще до оформления трансфера писал, что он годный тип, тем более на фоне остального сброда пригородного.
Все резко распитушились по поводу вручения чемпионства лфк досрочного. С этим можно согласиться. Чтоб математически все было ок нужно 2 победы? Не вопрос, давайте тогда доигрывать чемп, и похуй когда, будь то с апреля, будь то с лета или с сентября. Мы то не ссымся этого, ибо знает что эти 2 победы вопрос времени.
Обнуление же выгодно всяким лошкам которые дрожат за свои жопы(вх), лошкам которые похерили свои надежды на выход в элиту(вх), и лошкам у которых смысл жизни чтоб лфк любой ценой не получил бы заслуженное звание чемпионов апл. Ибо с игровой точки зрения ничего противопоставить не смогли на протяжении всего сезона, а очелло то горит.
(ответить)
интересно какие клубы соизволят сделать поблажку для лузерки и кинуть им свое согласие, как псине кость...
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первый трофей МЮ в этом сезоне.
(ответить)
Наше преимущество - Владимир Владимирович Путин и мы должны его защитить!!!
(ответить)
Достоин
(ответить)
Лучший игрок апл 2020 года!
(ответить)
Нанырял, традиции юнайтед живут!
(ответить)
Лучший игрок марта,апреля,мая-короновирус
Чемпион сезона-короновирус
Разочарование сезона-ливернольси
Ожидание фапла на лето-найти одного не погорелого коламбуса на фапле.
Погорельцы лета: Хрюнкл, Шлюш, Ара
(ответить)
Неплохой игрок. Но не уровень того же билли гилмора. Гилмор лютый топарик. Будущее Великобритании и челси.
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КОРОЛЬ!!!
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Коронован АПЛ
Как начало высокаааааааа
Как победа - не со мной
Как надежда - не легка
А в штрафной стеной Ван Дээээээээээйк
Всех в подкате разнесло
Сорвало финал с петеэээээээль
Да поело календарь...
Играй как можешь сыграй, закрой сезон обнулись
Не пропади но растай, да Юргену поклонись
Мой монитор отогрей, пусти по полю весной
Не доживи, но созрей, ты будешь вечно со мной
Ты будешь вечно со мной, ты будешь вечно
СО МНОООООЙ ЭЙЕЙЕ
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