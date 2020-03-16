Клубный доктор "Арсенала" передумал уходить в "Ливерпуль"

Ведущий доктор "Арсенала" Гари О'Дрисколл в последний момент передумал уходить в "Ливерпуль".

О том, что лидерам Премьер-Лиги удалось договориться с О'Дрисколлом, прессе стало известно еще два месяца назад. Ожидалось, что "Арсенал" отпустит Гари, как только найдет тому замену.



О'Дрисколл должен был заступить на место Энди Месси, который покинул "Ливерпуль" в феврале ради высокого поста в ФИФА.



Однако сейчас Evening Standard стало известно, что переход О'Дрисколла сорвался. В последний момент ирландский специалист изменил свое мнение и отказался от возможности поработать с Юргеном Клоппом.



Таким образом, задача по поиску нового руководителя медицинского департамента становится приоритетной для спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса на ближайшую перспективу.