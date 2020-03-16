Клубный доктор "Арсенала" передумал уходить в "Ливерпуль"
Ведущий доктор "Арсенала" Гари О'Дрисколл в последний момент передумал уходить в "Ливерпуль".
О том, что лидерам Премьер-Лиги удалось договориться с О'Дрисколлом, прессе стало известно еще два месяца назад. Ожидалось, что "Арсенал" отпустит Гари, как только найдет тому замену.
О'Дрисколл должен был заступить на место Энди Месси, который покинул "Ливерпуль" в феврале ради высокого поста в ФИФА.
Однако сейчас Evening Standard стало известно, что переход О'Дрисколла сорвался. В последний момент ирландский специалист изменил свое мнение и отказался от возможности поработать с Юргеном Клоппом.
Таким образом, задача по поиску нового руководителя медицинского департамента становится приоритетной для спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса на ближайшую перспективу.
16.03.2020 14:00
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и отказался от возможности поработать с Юргеном Клоппом.
че там, клопп много травм получает?
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Не нужен был (с)
классика
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как услышал, что ливерка готовится стать бумажным чемпионом, сразу такой: да ну на хер их
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Чет на колбасных льется без остановки
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С самого начала не понимал нахера он нужен.
Но теперь можно вполне сказать что отскочили.
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почти перешел
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Елену Малышеву и Геннадия Малахова надо взять
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нормальный человек в не до клуб и в трёх четвертной не до чемпион не пойдёт...
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Мерсисайцы одумались :)
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