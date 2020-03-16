Клубный доктор "Арсенала" передумал уходить в "Ливерпуль"

Гари О Дрисколл Ведущий доктор "Арсенала" Гари О'Дрисколл в последний момент передумал уходить в "Ливерпуль".

О том, что лидерам Премьер-Лиги удалось договориться с О'Дрисколлом, прессе стало известно еще два месяца назад. Ожидалось, что "Арсенал" отпустит Гари, как только найдет тому замену.

О'Дрисколл должен был заступить на место Энди Месси, который покинул "Ливерпуль" в феврале ради высокого поста в ФИФА.

Однако сейчас Evening Standard стало известно, что переход О'Дрисколла сорвался. В последний момент ирландский специалист изменил свое мнение и отказался от возможности поработать с Юргеном Клоппом.

Таким образом, задача по поиску нового руководителя медицинского департамента становится приоритетной для спортивного директора "красных" Майкла Эдвардса на ближайшую перспективу.


Метки Арсенал, Ливерпуль, О'Дрисколл

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1181

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 16.03.2020 15:02 # mixmaster
    и отказался от возможности поработать с Юргеном Клоппом.

    че там, клопп много травм получает?

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  2. funkyfresh 16.03.2020 14:55 # funkyfresh
    Не нужен был (с)
    классика

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  3. reams 16.03.2020 14:44 # reams
    как услышал, что ливерка готовится стать бумажным чемпионом, сразу такой: да ну на хер их

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  4. farot 16.03.2020 14:30 # farot
    Чет на колбасных льется без остановки

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  5. gerrard08 16.03.2020 14:23 # gerrard08
    С самого начала не понимал нахера он нужен.
    Но теперь можно вполне сказать что отскочили.

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  6. j-silver 16.03.2020 14:09 # j-silver
    почти перешел

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  7. liverpool1892est 16.03.2020 14:04 # liverpool1892est
    Елену Малышеву и Геннадия Малахова надо взять

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  8. kojan 16.03.2020 14:04 # kojan
    нормальный человек в не до клуб и в трёх четвертной не до чемпион не пойдёт...

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  9. kolyavlad 16.03.2020 14:02 # kolyavlad
    Мерсисайцы одумались :)

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