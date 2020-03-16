Открытие Зала славы Премьер-Лиги отложено

Премьер-Лига отложила назначенную на 19 марта церемонию открытия Зала славы.

Напомним, Премьер-Лига еще в конце февраля объявила о создании своего Зала славы, пообещав выбрать первых двух его членов самостоятельно, а также предложить фанатам шорт-лист из других бывших игроков для голосования.



Однако в планы Премьер-Лиги вмешалась пандемия коронавируса. Любая футбольная активность и публичные мероприятия были поставлены на паузу.



Как сообщает BBC, в сложившейся ситуации Премьер-Лига отменила торжественную церемонию, которая должна была пройти в Лондоне в четверг вечером.



Таким образом, открытие Зала славы переносится на неопределенное время. Будут ли названы имена его первых членов, неясно.