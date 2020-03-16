Погба собирает деньги на борьбу с коронавирусом

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба начал собственную кампанию по сбору средств для борьбы с коронавирусом.

Несколько дней назад Погба навлек на себя гнев общественности и был обвинен, что не до конца понимает всю серьезность сложившейся ситуации, когда дал свой совет по борьбе с коронавирусом.

"Делай дэб, когда кашляешь. Делай дэб, когда чихаешь. Делай дэб, чтобы победить коронавирус", — сообщил Поль в инстаграме.

Однако накануне Погба встал на путь исправления. В честь своего 27-го Дня рождения игрок сборной Франции объявил в социальных сетях о сборе пожертвований, которые он передаст ЮНИСЕФ для борьбы с коронавирусом.

Погба планирует собрать 27 тысяч фунтов — менее своей дневной зарплаты, — которые будут потрачены на одноразовые перчатки для медицинских работников, защитные маски и очки.

Добавим, на свой предыдущий День рождения Погба собрал 7,360 фунтов на поставку питьевой воды людям в Африке.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 16.03.2020 12:07 # raimbek1
    Жмот, мог бы выделить и побольше чем одной своей дневной зарплаты, один хрен уже полгода не играет

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  2. justiceforthe96 16.03.2020 12:06 # justiceforthe96
    27 тысяч фунтов. Коронавирус уже напрягся от такого финансирования.

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  3. liverpool1892est 16.03.2020 12:05 # liverpool1892est
    Хуило черная

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