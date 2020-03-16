Погба собирает деньги на борьбу с коронавирусом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба начал собственную кампанию по сбору средств для борьбы с коронавирусом.
Несколько дней назад Погба навлек на себя гнев общественности и был обвинен, что не до конца понимает всю серьезность сложившейся ситуации, когда дал свой совет по борьбе с коронавирусом.
"Делай дэб, когда кашляешь. Делай дэб, когда чихаешь. Делай дэб, чтобы победить коронавирус", — сообщил Поль в инстаграме.
Однако накануне Погба встал на путь исправления. В честь своего 27-го Дня рождения игрок сборной Франции объявил в социальных сетях о сборе пожертвований, которые он передаст ЮНИСЕФ для борьбы с коронавирусом.
Погба планирует собрать 27 тысяч фунтов — менее своей дневной зарплаты, — которые будут потрачены на одноразовые перчатки для медицинских работников, защитные маски и очки.
Добавим, на свой предыдущий День рождения Погба собрал 7,360 фунтов на поставку питьевой воды людям в Африке.
16.03.2020 12:00
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Жмот, мог бы выделить и побольше чем одной своей дневной зарплаты, один хрен уже полгода не играет
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27 тысяч фунтов. Коронавирус уже напрягся от такого финансирования.
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Хуило черная
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