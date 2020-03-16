Брэйди объяснилась по поводу призыва аннулировать сезон
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди объяснила свою позицию по поводу признания этого сезона недействительным.
Брэйди подверглась жесточайшей критике, особенно со стороны фанатов "Ливерпуля", когда на прошлой неделе призвала аннулировать сезон 2019/20.
Некоторые увидели в этом шкурный интерес, ведь "молотобойцы" сейчас лишь по разнице мячей находятся выше зоны вылета Премьер-Лиги. Однако Каррен спешит объяснить, что предлагает признать этот сезон недействительным лишь при невозможности его доиграть.
"Каждый согласится, что "Ливерпуль" заслуживает выиграть титул".
"Премьер-Лига и Футбольная Лига делают все возможное, чтобы сезон был доигран. Эти меры включают себя перенос матчей, изоляцию игроков и, если потребуется, проведение матчей без зрителей в летние месяцы".
"Моя точка зрения такова, что безопасность фанатов, игроков и персонала должна быть на первом месте, и только если оставшиеся матчи сыграть невозможно, единственным честным и разумным решением будет признать сезон недействительным".
"Кто знает, кто вылетел бы, а кто повысился в классе, если матчи Премьер-Лиги и Футбольной Лиги не будут сыграны полностью?" — написала Брэйди в твиттере.
16.03.2020 11:00
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Последние комментарии:
Все прекрасно знают, что чемпионство у Лфк в кармане и за оставшиеся матчи никто из преследователей даже близко их не догонит. Лфк в этом сезоне настолько аxуенен, что ему даже хотят автоматом присвоить чемпионство, а местные додики почему-то обесценивают такой трофей) Лфк еа ваших глазах нагибал Апл в этом сезоне и он не виноват, что из-за вируса все пошло по писде. Лфк должны вручить заслуженный титул и объявить его чемпионом, если решат не доигрывать сезон.
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Сучка тупая
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с бабами о футболе, с футболом о бабах )
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Тот момент, когда даже баба в футболе разбирается лучше зеропульцев
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все логично, гореть на адекватность могут только портовые лузеры
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Ливер заслуживает чемпионство, но только после того как будут соблюдены все правила турнира и будут сыграны все матчи сезона. Иначе грош цена такому титулу.
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Бабы и футбол, бабы и футбол.
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все тож самое, только за безопасность добавила, она теперь каждый день будет по одному новому доводу рожать чтоль.
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Каррен Брэйди это сестра безвиза от внебрачной связи бешеной матки
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Просто спросите у нее, повторила бы она свои слова, если бы ВХ шел на шестом месте?
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шкурный интерес))))
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