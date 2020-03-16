Брэйди объяснилась по поводу призыва аннулировать сезон

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди объяснила свою позицию по поводу признания этого сезона недействительным.

Брэйди подверглась жесточайшей критике, особенно со стороны фанатов "Ливерпуля", когда на прошлой неделе призвала аннулировать сезон 2019/20.



Некоторые увидели в этом шкурный интерес, ведь "молотобойцы" сейчас лишь по разнице мячей находятся выше зоны вылета Премьер-Лиги. Однако Каррен спешит объяснить, что предлагает признать этот сезон недействительным лишь при невозможности его доиграть.



"Каждый согласится, что "Ливерпуль" заслуживает выиграть титул".



"Премьер-Лига и Футбольная Лига делают все возможное, чтобы сезон был доигран. Эти меры включают себя перенос матчей, изоляцию игроков и, если потребуется, проведение матчей без зрителей в летние месяцы".



"Моя точка зрения такова, что безопасность фанатов, игроков и персонала должна быть на первом месте, и только если оставшиеся матчи сыграть невозможно, единственным честным и разумным решением будет признать сезон недействительным".



"Кто знает, кто вылетел бы, а кто повысился в классе, если матчи Премьер-Лиги и Футбольной Лиги не будут сыграны полностью?" — написала Брэйди в твиттере.