"Челси" охотится за младшим братом Билли Гилмора
"Челси" объявил охоту на младшего брата своего вундеркинда Билли Гилмора.
18-летний Билии Гилмор произвел настоящий фурор, отметив свои первые два появления в стартовом составе в рамках Кубка Англии и Премьер-Лиги двумя наградами лучшему игроку матча.
Как сообщает Scottish Sun, теперь боссы "Челси" всерьез настроены заманить на "Стэмфорд Бридж" 14-летнего Харви Гилмора, который сейчас занимается в академии шотландского "Килмарнока".
Как и свой старший брат, Харви выступает на позиции полузащитника, любящего работать с мячом. Причем эксперты называют Гилмора-младшего еще более талантливым игроком, чем Билли.
"Килмарнок" хочет сохранить свое юное дарование, но одновременно понимает, что будет бессилен помешать воссоединению семью.
16.03.2020 10:00
Просмотров: 204
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
От Арсенала подцепили вирус.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий