"Челси" охотится за младшим братом Билли Гилмора

"Челси" объявил охоту на младшего брата своего вундеркинда Билли Гилмора.

18-летний Билии Гилмор произвел настоящий фурор, отметив свои первые два появления в стартовом составе в рамках Кубка Англии и Премьер-Лиги двумя наградами лучшему игроку матча.



Как сообщает Scottish Sun, теперь боссы "Челси" всерьез настроены заманить на "Стэмфорд Бридж" 14-летнего Харви Гилмора, который сейчас занимается в академии шотландского "Килмарнока".



Как и свой старший брат, Харви выступает на позиции полузащитника, любящего работать с мячом. Причем эксперты называют Гилмора-младшего еще более талантливым игроком, чем Билли.



"Килмарнок" хочет сохранить свое юное дарование, но одновременно понимает, что будет бессилен помешать воссоединению семью.