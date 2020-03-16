"Челси" охотится за младшим братом Билли Гилмора

Харви и Билли Гилморы "Челси" объявил охоту на младшего брата своего вундеркинда Билли Гилмора.

18-летний Билии Гилмор произвел настоящий фурор, отметив свои первые два появления в стартовом составе в рамках Кубка Англии и Премьер-Лиги двумя наградами лучшему игроку матча.

Как сообщает Scottish Sun, теперь боссы "Челси" всерьез настроены заманить на "Стэмфорд Бридж" 14-летнего Харви Гилмора, который сейчас занимается в академии шотландского "Килмарнока".

Как и свой старший брат, Харви выступает на позиции полузащитника, любящего работать с мячом. Причем эксперты называют Гилмора-младшего еще более талантливым игроком, чем Билли.

"Килмарнок" хочет сохранить свое юное дарование, но одновременно понимает, что будет бессилен помешать воссоединению семью.


Метки Гилмор, Килмарнок, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 10:00

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