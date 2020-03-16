Маунт нарушил карантин для игроков "Челси"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт навлек гнев своего клуба, нарушив карантин, на который были отправлены игроки первой команды "синих".

Напомним, на прошлой неделе у вингера Каллума Хадсон-Одои, одноклубника Маунта, был диагностирован коронавирус. "Челси" немедленно закрыл тренировочную базу на дезинфекцию и всех игроков отправил в самоизоляцию.



Как сообщает Daily Mirror, в минувшее воскресенье Мейсон был замечен играющим в футбол в одном из лондонских парков вместе со своим большим другом Декланом Райсом из "Вест Хэма".



Эта новость сильно разгневала боссов "Челси" и главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Маунт не только поставил под угрозу собственное здоровье, но и здоровье других людей как непосредственно контактировавший с инфицированным.



Теперь 21-летнему англичанину грозит выговор и денежный штраф. В отличие от Маунта, Райс и его партнеры по "Вест Хэму" не находятся в самоизоляции.