Маунт нарушил карантин для игроков "Челси"
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт навлек гнев своего клуба, нарушив карантин, на который были отправлены игроки первой команды "синих".
Напомним, на прошлой неделе у вингера Каллума Хадсон-Одои, одноклубника Маунта, был диагностирован коронавирус. "Челси" немедленно закрыл тренировочную базу на дезинфекцию и всех игроков отправил в самоизоляцию.
Как сообщает Daily Mirror, в минувшее воскресенье Мейсон был замечен играющим в футбол в одном из лондонских парков вместе со своим большим другом Декланом Райсом из "Вест Хэма".
Эта новость сильно разгневала боссов "Челси" и главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Маунт не только поставил под угрозу собственное здоровье, но и здоровье других людей как непосредственно контактировавший с инфицированным.
Теперь 21-летнему англичанину грозит выговор и денежный штраф. В отличие от Маунта, Райс и его партнеры по "Вест Хэму" не находятся в самоизоляции.
16.03.2020 09:00
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фу 6ля, позорощие е6аное, просто эгоистичное высокомерное чмо
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У вест хема , походу, установка - усугубить...
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Надеюсь, он съездил на базу лифака
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Покарать анально!
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Как бешеную псину- нужно пристрелить
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красава, поддерживает форму
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