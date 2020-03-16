Маунт нарушил карантин для игроков "Челси"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт навлек гнев своего клуба, нарушив карантин, на который были отправлены игроки первой команды "синих".

Напомним, на прошлой неделе у вингера Каллума Хадсон-Одои, одноклубника Маунта, был диагностирован коронавирус. "Челси" немедленно закрыл тренировочную базу на дезинфекцию и всех игроков отправил в самоизоляцию.

Как сообщает Daily Mirror, в минувшее воскресенье Мейсон был замечен играющим в футбол в одном из лондонских парков вместе со своим большим другом Декланом Райсом из "Вест Хэма".

Эта новость сильно разгневала боссов "Челси" и главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Маунт не только поставил под угрозу собственное здоровье, но и здоровье других людей как непосредственно контактировавший с инфицированным.

Теперь 21-летнему англичанину грозит выговор и денежный штраф. В отличие от Маунта, Райс и его партнеры по "Вест Хэму" не находятся в самоизоляции.


Метки Вест Хэм, Маунт, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.03.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 16.03.2020 10:13 # wengerrrro
    фу 6ля, позорощие е6аное, просто эгоистичное высокомерное чмо

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  2. flfc 16.03.2020 09:44 # flfc
    У вест хема , походу, установка - усугубить...

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  3. gandalf 16.03.2020 09:30 # gandalf
    Надеюсь, он съездил на базу лифака

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  4. liverpool1892est 16.03.2020 09:27 # liverpool1892est
    Покарать анально!

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  5. slava-man-utd 16.03.2020 09:08 # slava-man-utd
    Как бешеную псину- нужно пристрелить

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  6. stamford-bridge 16.03.2020 09:05 # stamford-bridge
    красава, поддерживает форму

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