"Ливерпуль" планирует отпустить четырех игроков летом

"Ливерпуль" планирует попрощаться с четырьмя игроками в летнее трансферное окно.

В данный момент клубы Премьер-Лиги вынужденно ушли на трехнедельную паузу, вызванную пандемией коронавируса. Однако это не останавливает ту работу, которая проводится за кулисами.



Как передает Liverpool Echo, источники внутри клуба хранят молчание по поводу потенциальных приобретений, зато на "Энфилде" уже понимают, что следующие несколько недель будут последними для ряда игроков в "Ливерпуле".



Одним из этих игроков является вингер Джердан Шакири, который за весь сезон отметился только двумя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Швейцарец страдает не только от высокой конкуренции, но и от проблем со здоровьем, поэтому смена обстановки ему точно не помешает. "Ливерпуль" готов отпустить экс-футболиста "Интера" и "Баварии" за 25 миллионов фунтов.



Также "Ливерпуль" планирует попрощаться с полузащитником Адамом Лалланой. Англичанин, которому в мае исполнится 32, уйдет свободным агентом. Переговоры о новом контракте даже не ведутся.



Дожидается истечения своего контракта и Натаниэль Клайн, который прибыл в "Ливерпуль" еще в 2015 году. В январе прошлого года правый защитник уходил в аренду в "Борнмут", но задержаться там не смог.



Наконец, "Ливерпуль" назначил цену в 14 млн. фунтов за центрального защитника Деяна Ловрена, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился всего девятью появлениями с первых минут, обычно проигрывая конкуренцию Виргилу Ван Дейку Джо Гомесу.