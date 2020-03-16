МЮ заплатит Adidas неустойку, если не попадет в Лигу Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" придется выплатить Adidas, своему техническому спонсору, неустойку в размере 22.5 млн. фунтов в случае непопадания в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Вызванная пандемией коронавируса пауза случилась очень не вовремя для "Юнайтед", который набрал хороший ход, приблизился к топ-4 Премьер-Лиги на расстояние в три очка и вот уже 11 матчей кряду во всех соревнованиях не знает поражений.



Остается лишь догадываться, в каком состоянии команда Оле Гуннара Сульшера вернется после паузы, однако возможная потеря формы — не единственная для "красных дьяволов" угроза, связанная с коронавирусом.



Премьер-Лига всерьез рассматривает вариант, при котором этот сезон будет аннулирован. Это означало бы, что "Юнайтед" снова отправится в Лигу Европы и будет вынужден заплатить Adidas прописанную в спонсорском контракте неустойку, сообщает Evening Standard.



Аналогичным образом "Юнайтед" остался бы без путевки в Лигу Чемпионов, но с неустойкой, если бы текущую таблицу Премьер-Лиги признали итоговой. Правда, здесь "дьяволов" могло бы спасти отстранение от еврокубков "Манчестер Сити".