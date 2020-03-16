Карнейро объяснила, почему футболисты уязвимы к коронавирусу

Экс-доктор "Челси" Ева Карнейро объяснила, почему футболисты топ-клубов особенно уязвимы к коронавирусу.

Напомним, после заболевания коронавирусом главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои Премьер-Лига приостановила сезон до 4 апреля, как минимум.



Зачастую COVID-19 представляют как заболевание, которое особенно опасно для людей в возрасте, однако в случае с профессиональными футболистами риск тоже повышен.



"Профессиональные игроки регулярно страдают иммунодефицитом. Об этом говорят анализы крови и частота заболеваний верхних дыхательных путей и прочих инфекций. Именно так и начинается этот вирус".



"Это вызвано тем, сколько они играют. Физическая активность в виде игры на профессиональном уровне, причем порой приходится играть через 72 часа, а также тренировки создают напряжение в организме", — сообщила Карнейро Daily Mail.