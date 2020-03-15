"Ливерпуль" и МЮ узнали, сколько будет стоить Хаверц

Главный тренер "Байера" Петер Бос заявил, что его клуб собирается продать полузащитника Кая Хаверца грядущим летом, но только за 90 миллионов фунтов.

20-летний Хаверц по праву считается одним из ярчайших молодых талантов в европейском футболе, забив 10 голов и отдав восемь за клуб из Леверкузена в этом сезоне.



Фаворитами в борьбе за игрока сборной Германии считаются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", и Бос заранее советует клубам Премьер-Лиги готовить мешок денег.



"Каю 20 лет, но это уже его четвертый сезон в Бундеслиге. Это многое говорит. Каждый в Германии видит его потенциал. Он из Аахена и находится здесь с восьми лет. С этим парнем приятно работать. Он умен. Также он играет на пианино".



"Мы продали Юлиана Брандта, его друга, в дортмундскую "Боруссию" прошлым летом. Внезапно Хаверц стал еще больше обращать на себя внимание".



"Нам его не удержать следующим летом. Он уйдет за 100 миллионов евро! Да что я такое говорю?! Больше 100 миллионов!" — сообщил Бос Algemeen Dagblad.