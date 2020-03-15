Фернандеш благодарен Далоту за помощь с адаптацией

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поблагодарил своего одноклубника и соотечественника Диогу Далота за помощь с адаптацией на новом месте.

Прибыв в "Юнайтед" из "Спортинга" в конце января, Фернандеш мгновенно освоился в команде Оле Гуннара Сульшера и стал ее определяющим игроком.



25-летний португалец признается, что его адаптация прошла столь стремительно и бесшовно во многом благодаря Далоту, который взял его под свое крыло и даже предложил ночлег.



"Когда я перешел, то взял машину на неделю, но Диогу сказал, что хочет сам возить меня на тренировки, и поэтому мы ездим вместе".



"Обычно мы приезжаем рано — разве что Фил Джонс приезжает раньше, чем мы. Думаю, Диогу хочет, чтобы у него была компания, поэтому мы вместе завтракаем или ходим в тренажерный зал. В нашей профессии партнерские отношения важны".



"Он очень мне помог с момента моего перехода. В первые дни я ночевал у него дома, потому что я поселился в отеле, но он позвал меня к себе. Он помог мне во всем".



"Я очень рад, что здесь у меня есть Диогу, в первые дни он очень мне помог", — сообщил Фернандеш Sky Sports.