"Челси" готов заплатить 85 млн. фунтов за Бэйли

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард готов потратить 85 миллионов фунтов на вингера "Байера" Леона Бэйли.

Ожидается, что грядущим летом "синие" попрощаются с Виллианом и Педро, причем оба уйдут свободными агентами. С первым лондонский клуб никак не может договориться о новом контракте, а второму даже не предлагает остаться.



На место покидающих "Стэмфорд Бридж" игроков Лэмпард собирается пригласить Бэйли, утверждает Daily Express в эксклюзивном материале. Скауты "Челси" лишь в минувший четверг просматривали 22-летнего ямайца, став свидетелями гола того против "Рейнджерс" в Лиге Европы.



Вот уже два сезона за Леоном охотится "Бавария", однако "Байер" предпочитает продать свою звезду за пределы Бундеслиги.



Среди претендентов на Бэйли, который начинал свою карьеру в бельгийском "Генке" и отправился в Германию три года назад, также называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".