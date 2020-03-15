Фабрегас рассказал, как проспорил Range Rover Кабальеро
Полузащитник Сеск Фабрегас рассказал, как однажды был вынужден купить автомобиль своему бывшему партнеру по "Челси" Вилли Кабальеро после проигранного спора.
Фабрегас, ныне выступающий за "Монако", выступал за "Челси" с 2014 по 2019 год. Как и в Премьер-Лиге, сезон в Лиге 1 был остановлен из-за коронавируса, и эта неожиданная пауза позволила 32-летнему испанцу поностальгировать о своем периоде на "Стэмфорд Бридж".
"На протяжении многих лет я часто оставался после тренировки, чтобы попрактиковать пенальти. По какой-то причине я никогда не промахивался. Поэтому в один день я был чересчур уверен в себе, и это меня подвело".
"Был черед Вилли Кабальеро парировать мой удар, и я сказал, что куплю ему Range Rover, если он сделает сейв. К сожалению для меня, он совершил сейв перед всей командой, поэтому вы можете себе представить, что я почувствовал... Я превратился из самого уверенного в самого глупого парня на земле".
"Естественно, каждый кричал и веселился по поводу того, что теперь я должен ему. Я отправился на свалку и нашел аварийный Range Rover, который можно было забрать за 950 фунтов. Я сказал им, что беру".
"На следующий день они привези автомобиль на тренировочную базу. Ну, остальное я покажу на видео. Мораль этой истории такова: не делайте ставок в принципе", — написал Фабрегас в твиттере.
be used at all for £950 so I said, you know what? I’ll get that. The next day they they brought to the training ground and well... I’ll show you the rest on a video. The lesson of the story is: Don’t bet at all at any cost. pic.twitter.com/NURhfzmYF6— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 15, 2020
15.03.2020 20:00
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Молодец Сеск сообразил на свалку заехать :))
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Сеск был счастлив в Челси. В аснле же он страдал и постоянно хотел свалить.
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Бля лол, так она ещё в никупвом состоянии. За 1000 фунтов там должна была быть рухлять))
Вот она европейская ментальность. Машина чуток сломалась, на свалку и покупаю новую. В СНГ же чинят, пока не развалится.
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