Ван Дейку было бы грустно выиграть титул без зрителей

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что был бы расстроен оформить чемпионство в Премьер-Лиге без зрителей.



При самом идеальном раскладе сезон Премьер-Лиги возобновится 4 апреля, причем не исключено — при пустых трибунах.



Вызванная пандемией коронавируса пауза случилась, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к титулу, однако перспектива оформить долгожданное чемпионство без зрителей не радует Вн Дейка.



"Если мы выиграем титул на пустом стадионе, и наших фанатов там не будет, я буду расстроен из-за них".



"Естественно, если это случится на "Энфилде" и без зрителей, это будет ударом по нам — никто не хочет играть матчи без фанатов".



"Мы просто должны подчиниться, какое бы решение о продолжении сезона ни было принято. Но когда мы станем чемпионами, то все равно доставим титул к нашим фанатам", — цитирует Ван Дейка The Guardian.



Также вице-капитан "красных" заявил о желании заткнуть критиков своего клуба.



"Мы давно не выигрывали лигу, и я в курсе, что некоторым это не дает покоя. Конкуренты постоянно говорят, что "Ливерпуль" никогда не выигрывал Премьер-Лигу, и эти слова доходят до нас".



"Это нечто, к чему мы стремимся. Мы всегда сражаемся за трофеи, и мне очень повезло, что в прошлом году мы выиграли Лигу Чемпионов. Тогда "Манчестер Сити" был чуть лучше нас в лиге, но сейчас у нас 25 очков отрыва и один матч в запасе, что не так уж плохо".



"Каждый волен иметь свое мнение, и меня совершенно не беспокоят разговоры насчет того, что мы так давно не выигрывали лигу. Я лишь стараюсь изо всех сил каждый день — и на тренировках, и в матчах. Люди из других клубов не беспокоят нас — но будет приятно из заткнуть!" — цитирует Ван Дейка Daily Star.