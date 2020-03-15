Ван Дейку было бы грустно выиграть титул без зрителей

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что был бы расстроен оформить чемпионство в Премьер-Лиге без зрителей.

При самом идеальном раскладе сезон Премьер-Лиги возобновится 4 апреля, причем не исключено — при пустых трибунах.

Вызванная пандемией коронавируса пауза случилась, когда "Ливерпуль" приблизился на расстояние в две победы к титулу, однако перспектива оформить долгожданное чемпионство без зрителей не радует Вн Дейка.

"Если мы выиграем титул на пустом стадионе, и наших фанатов там не будет, я буду расстроен из-за них".

"Естественно, если это случится на "Энфилде" и без зрителей, это будет ударом по нам — никто не хочет играть матчи без фанатов".

"Мы просто должны подчиниться, какое бы решение о продолжении сезона ни было принято. Но когда мы станем чемпионами, то все равно доставим титул к нашим фанатам", — цитирует Ван Дейка The Guardian.

Также вице-капитан "красных" заявил о желании заткнуть критиков своего клуба.

"Мы давно не выигрывали лигу, и я в курсе, что некоторым это не дает покоя. Конкуренты постоянно говорят, что "Ливерпуль" никогда не выигрывал Премьер-Лигу, и эти слова доходят до нас".

"Это нечто, к чему мы стремимся. Мы всегда сражаемся за трофеи, и мне очень повезло, что в прошлом году мы выиграли Лигу Чемпионов. Тогда "Манчестер Сити" был чуть лучше нас в лиге, но сейчас у нас 25 очков отрыва и один матч в запасе, что не так уж плохо".

"Каждый волен иметь свое мнение, и меня совершенно не беспокоят разговоры насчет того, что мы так давно не выигрывали лигу. Я лишь стараюсь изо всех сил каждый день — и на тренировках, и в матчах. Люди из других клубов не беспокоят нас — но будет приятно из заткнуть!" — цитирует Ван Дейка Daily Star.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 19:00

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