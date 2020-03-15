Руни: "К футболистам относятся как к морским свинкам"
Ветеран "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал английские футбольные власти, которые, как он считают, обращаются с игроками как с "морскими свинками".
Напомним, английский футбольный сезон был приостановлен лишь после того, как у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.
Столь запоздалая реакция наделенных властью людей раздражает экс-капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.
"Зачем было ждать до пятницы? Почему Микелю Артете потребовалось заболеть, чтобы сезон в Англии остановили?"
"Для игроков, персонала и их семей это была тревожная неделя — неделя, по ходу которой ты почувствовал недостаток лидерских качеств у властей, FA и Премьер-Лиги".
"После экстренного совещания было, наконец-то, принято правильное решение, а до того ты практически чувствовал, что к футболистам в Англии относятся как к морским свинкам".
"Остальные виды спорта — теннис, "Формула-1", регби, гольф, футбол в остальных странах — останавливались, тогда как нам было сказано продолжать".
"Я знаю, что почувствовал. Если бы кто-нибудь из моей семьи заразился от меня, потому что я играл в небезопасных условиях, и серьезно заболел, я бы крепко подумал, буду ли снова играть в футбол. Я никогда не прощу этого властям", — пишет Руни в своей колонке для The Times.
15.03.2020 18:00
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Последние комментарии:
Как можно было остановить, если Клопп наротировал абонемент на целый сезон?
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эхх руней
в политику захотел чтоли?
так извилин не хватит
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Ох уж эти безмозглые футболисты. А что он предлагает, сидеть взаперти полгода?
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власть, FA, Премьер Лига идут на поводу у ливерни, им наплевать на собственный народ, могут заражаться, дохнуть, им главное из не до клуб сделать не до чемпионом...
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подумал ли играть когда уже на пенсии и куча миллионов заработал..ага
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лживое быдло. во первых ты сука не бесплатно играешь и можешь отказаться, во вторых тварь конченная ты уже проспиртовался и нихуя тебя не возьмет..в третьих ты кто такой? всем насрать на твои обиды..особенно властям.
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