Руни: "К футболистам относятся как к морским свинкам"

Уэйн Руни Ветеран "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал английские футбольные власти, которые, как он считают, обращаются с игроками как с "морскими свинками".

Напомним, английский футбольный сезон был приостановлен лишь после того, как у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.

Столь запоздалая реакция наделенных властью людей раздражает экс-капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.

"Зачем было ждать до пятницы? Почему Микелю Артете потребовалось заболеть, чтобы сезон в Англии остановили?"

"Для игроков, персонала и их семей это была тревожная неделя — неделя, по ходу которой ты почувствовал недостаток лидерских качеств у властей, FA и Премьер-Лиги".

"После экстренного совещания было, наконец-то, принято правильное решение, а до того ты практически чувствовал, что к футболистам в Англии относятся как к морским свинкам".

"Остальные виды спорта — теннис, "Формула-1", регби, гольф, футбол в остальных странах — останавливались, тогда как нам было сказано продолжать".

"Я знаю, что почувствовал. Если бы кто-нибудь из моей семьи заразился от меня, потому что я играл в небезопасных условиях, и серьезно заболел, я бы крепко подумал, буду ли снова играть в футбол. Я никогда не прощу этого властям", — пишет Руни в своей колонке для The Times.


Метки Дерби, Руни

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1183

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 15.03.2020 18:59 # fc-oil
    Как можно было остановить, если Клопп наротировал абонемент на целый сезон?

    (ответить)

  2. superperez101 15.03.2020 18:45 # superperez101
    эхх руней
    в политику захотел чтоли?
    так извилин не хватит

    (ответить)

  3. brown-ale 15.03.2020 18:26 # brown-ale
    Ох уж эти безмозглые футболисты. А что он предлагает, сидеть взаперти полгода?

    (ответить)

  4. kojan 15.03.2020 18:21 # kojan
    власть, FA, Премьер Лига идут на поводу у ливерни, им наплевать на собственный народ, могут заражаться, дохнуть, им главное из не до клуб сделать не до чемпионом...

    (ответить)

  5. jabajaba 15.03.2020 18:07 # jabajaba
    подумал ли играть когда уже на пенсии и куча миллионов заработал..ага

    (ответить)

  6. frisby 15.03.2020 18:04 # frisby
    лживое быдло. во первых ты сука не бесплатно играешь и можешь отказаться, во вторых тварь конченная ты уже проспиртовался и нихуя тебя не возьмет..в третьих ты кто такой? всем насрать на твои обиды..особенно властям.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: