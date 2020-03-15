Руни: "К футболистам относятся как к морским свинкам"

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал английские футбольные власти, которые, как он считают, обращаются с игроками как с "морскими свинками".

Напомним, английский футбольный сезон был приостановлен лишь после того, как у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты был диагностирован коронавирус.



Столь запоздалая реакция наделенных властью людей раздражает экс-капитана "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии.



"Зачем было ждать до пятницы? Почему Микелю Артете потребовалось заболеть, чтобы сезон в Англии остановили?"



"Для игроков, персонала и их семей это была тревожная неделя — неделя, по ходу которой ты почувствовал недостаток лидерских качеств у властей, FA и Премьер-Лиги".



"После экстренного совещания было, наконец-то, принято правильное решение, а до того ты практически чувствовал, что к футболистам в Англии относятся как к морским свинкам".



"Остальные виды спорта — теннис, "Формула-1", регби, гольф, футбол в остальных странах — останавливались, тогда как нам было сказано продолжать".



"Я знаю, что почувствовал. Если бы кто-нибудь из моей семьи заразился от меня, потому что я играл в небезопасных условиях, и серьезно заболел, я бы крепко подумал, буду ли снова играть в футбол. Я никогда не прощу этого властям", — пишет Руни в своей колонке для The Times.