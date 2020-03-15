"Барселона" готова завершить интерес к Обамеянгу

"Барселона" готова завершить интерес к капитану "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Приобретение нападающего является приоритетом для "Барселоны" на следующее трансферное окно, учитывая то, что Луису Суаресу 33 года.



Подходящей целью для "Барселоны" мог показаться Обамеянг, учитывая тот факт, что от его действующего контракта с "канонирами" остается только один полный год.



Однако Daily Express в эксклюзивном материале сообщает, что "Барселона" готова разрушить мечту игрока сборной Габона поиграть на "Ноу Камп" на закате своей карьеры.



Дело в том, что в приоритете у каталонского клуба находится вовсе не 30-летний Обамеянг, забивший 20 голов в 32 матчах этого сезона, а 22-летний Лаутаро Мартинес из "Интера". Плюс "Барселона" задумывается о возвращении Неймара из ПСЖ.



Кроме того, по новому контракту — в "Арсенале" или где-либо еще — Пьер-Эмерик хочет получать внушительные 300 тысяч фунтов в неделю.