К семье Вертонгена наведались грабители

Семья защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена подверглась нападению вооруженных бандитов в своем доме на северо-западе Лондона.

Этот инцидент случился в минувший вторник, когда сам Вертонген вместе со "шпорами" проводил матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в Германии.



Около восьми вечера в жилище 32-летнего бельгийца ворвались четверо вооруженных ножами и мачете мужчин в масках. На тот момент дома находилась жена Яна и их двое детей.



Угрожая оружием, бандиты потребовали деньги и ценные вещи, после чего, получив желаемое, удалились. Как сообщает BBC, семья Вертонгена не пострадала, однако это был весьма травматичный в плане психики опыт.



В данный момент полиция проводит свое расследование. Задержать преступников по горячим следам не удалось.