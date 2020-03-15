К семье Вертонгена наведались грабители
Семья защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена подверглась нападению вооруженных бандитов в своем доме на северо-западе Лондона.
Этот инцидент случился в минувший вторник, когда сам Вертонген вместе со "шпорами" проводил матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" в Германии.
Около восьми вечера в жилище 32-летнего бельгийца ворвались четверо вооруженных ножами и мачете мужчин в масках. На тот момент дома находилась жена Яна и их двое детей.
Угрожая оружием, бандиты потребовали деньги и ценные вещи, после чего, получив желаемое, удалились. Как сообщает BBC, семья Вертонгена не пострадала, однако это был весьма травматичный в плане психики опыт.
В данный момент полиция проводит свое расследование. Задержать преступников по горячим следам не удалось.
15.03.2020 16:00
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