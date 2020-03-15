"Эвертон" собирается купить Габриэля за 30 млн. фунтов

Первым приобретением Карло Анчелотти на посту главного тренера "Эвертона" должен стать центральный защитник "Лилля" Габриэль.

Как известно, Анчелотти не совершил никаких приобретений в январе, решив получше изучить свою новую команду и поберечь деньги на лето.



По информации Daily Mirror, к настоящему моменту "ириски" уже значительно продвинулись в переговорах по Габриэлю, который обойдется им в 30 миллионов фунтов.



Анчелотти убежден, что 22-летний бразилец поможет ему сделать из "Эвертона" претендента на попадание в Лигу Чемпионов. Карло готов расчистить Габриэлю место в стартовом составе, избавившись от Майкла Кина или Йерри Мины.



В этом сезоне Габриэль является ключевым игроком "Лилля", однако заиграть во французском клубе, которому он принадлежит с 2017 года, ему удалось не сразу. Бразилец даже уходил в аренду в загребское "Динамо", чтобы набраться опыта.