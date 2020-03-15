МЮ готов повысить зарплату Хендерсона до 100 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" собирается наградить голкипера Дина Хендерсона новым контрактом с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

Блестящей игрой в своем втором сезоне за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды 23-летний Хендерсон сделал большую заявку на то, чтобы в обозримом будущем стать первым номером "красных дьяволов" и сборной Англии.



В прессе также появились слухи о том, что Дин попал на радар к "Челси". Чтобы оградить талантливого голкипера от интереса других клубов и заодно наградить за продемонстрированный прогресс, "дьяволы" собираются предложить ему новый контракт.



Этот контракт может стать четвертым для Хендерсона на "Олд Траффорд", хотя Дин до сих пор не дебютировал за свой родительский клуб, сообщает The Sun.



Хендерсону также предстоит определиться, где он проведет следующий сезон. Дин готов вернуться в МЮ, но только если сможет претендовать на роль основного голкипера, в противном случае он снова отправится в аренду.