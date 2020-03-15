Беллингем выберет между четырьмя клубами

Вундеркинд "Бирмингема" Джуд Беллингем сделает выбор между четырьмя большими клубами, которые заинтересованы в его приобретении.

16-летний полузащитник по праву считается одним из ярчайших талантов в английском футболе, и на "Сент-Эндрюс" уже смирились с тем, что грядущим летом им придется продать Джуда.



По информации Daily Mirror, в данный момент у "Бирмингема" есть договоренность с четырьмя клубами относительно компенсации за Беллингема — дальше выбор за самим юношей и его семьей.



Одним из этих клубов является дортмундская "Боруссия", которая установила контакт с Марком, отцом начинающего футболиста, еще 12 месяцев назад.



Второй претендент на Беллингема — это "Манчестер Юнайтед", который пытался опередить конкурентов, сделав предложение по Джуду в январе.



Также Беллингема хотят "Челси" и "Бавария". Все четыре этих клуба готовы заплатить "Бирмингему" 15 миллионов фунтов сразу и еще столько же в виде бонусов.



При этом у "Юнайтед" и "Челси" имеется определенное преимущество над "Боруссией" и "Баварией". Дело в том, что у Джуда есть младший брат Джоуб, который занимается в академии "Бирмингема" и недавно провел свой второй матч за юношескую сборную Англии U-15. Сорваться и переехать в Германию всей семьей для Беллингемов было бы непросто.