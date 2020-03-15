Игало будет стоить "Юнайтед" 15 млн. фунтов

"Шанхай Шеньхуа" потребует 15 миллионов от "Манчестер Юнайтед" за нападающего Одиона Игало.

В феврале прошлого года "Шанхай Шеньхуа" приобрел Игало у "Чанчунь Ятай" из второго китайского дивизиона всего за 5.3 млн. фунтов.



Однако за шесть недель, проведенных в "Юнайтед" на правах краткосрочной аренды, Один добился значительных успехов и увеличил свою трансферную стоимость.



В минувший четверг против ЛАСКа 30-летний нигериец забил свой четвертый гол за "красных дьяволов", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер уже заявил, что предлагаемые Игало качества потребуются ему и в следующем сезоне.



По информации Daily Mirror, "Шанхай Шеньхуа" собирается обогатиться на спортивных успехах Одиона, потребовав от "Юнайтед" 15 млн. фунтов в качестве компенсации за постоянный трансфер.