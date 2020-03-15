Игало будет стоить "Юнайтед" 15 млн. фунтов

Одион Игало и Оле Гуннар Сульшер "Шанхай Шеньхуа" потребует 15 миллионов от "Манчестер Юнайтед" за нападающего Одиона Игало.

В феврале прошлого года "Шанхай Шеньхуа" приобрел Игало у "Чанчунь Ятай" из второго китайского дивизиона всего за 5.3 млн. фунтов.

Однако за шесть недель, проведенных в "Юнайтед" на правах краткосрочной аренды, Один добился значительных успехов и увеличил свою трансферную стоимость.

В минувший четверг против ЛАСКа 30-летний нигериец забил свой четвертый гол за "красных дьяволов", чей главный тренер Оле Гуннар Сульшер уже заявил, что предлагаемые Игало качества потребуются ему и в следующем сезоне.

По информации Daily Mirror, "Шанхай Шеньхуа" собирается обогатиться на спортивных успехах Одиона, потребовав от "Юнайтед" 15 млн. фунтов в качестве компенсации за постоянный трансфер.


Метки Игало, Манчестер Юнайтед, Шанхай Шеньхуа

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 15.03.2020 11:52 # slava-man-utd
    Челси выкупит, там любят черножопых напов

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  2. chelsea88 15.03.2020 11:07 # chelsea88
    Норм играет, 15кк не деньги для пригородного мешка. Выкупят.

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