Мане — цель номер один "Реала" на лето

"Реал" сделал нападающего Садио Мане своей трансферной целью номер один на грядущее лето.

Мане является одним из лучших игроков команды Юргена Клоппа в последние пару лет. В прошлом сезоне Садио помог "красным" выиграть Лигу Чемпионов, а в этом сделал немалый вклад в 25-очковый отрыв от ближайшего преследователя в Премьер-Лиге.



Как утверждает Daily Mirror, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан является большим поклонником Мане и уже установил контакт с лагерем игрока сборной Сенегала, обозначив свой интерес.



Королевский клуб надеется поманить 27-летнего Мане новым вызовом и роскошным контрактом. Для "Ливерпуля" же это возможность выручить 130-140 миллионов фунтов за нападающего, забившего 14 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.