"Ньюкасл" готов приютить Фила Джонса

"Ньюкасл" готов предложить защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу возможность реабилитировать свою карьеру.

В этом сезоне Джонс сыграл всего восемь матчей за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований. Последний раз Фил выходил на поле еще против "Транмира" в Кубке Англии в январе, когда он отметился голом.



На позиции центрального защитника Джонс вчистую проигрывает конкуренцию Харри Магуайру, Виктору Линделефу и Эрику Байи, и ожидается, что это подтолкнет 28-летнего англичанина к смене клуба в ближайшее трансферное окно.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер тоже заинтересован в расставании с Джонсоном, потому что хочет больше доверять перспективному Акселю Туанзебе в следующем сезоне.



Как сообщает Daily Mirror, приютить Фила в сложившейся ситуации готов наставник "Ньюкасла" Стив Брюс. Для этого "сорокам" придется найти около 12 миллионов фунтов.



Еще одним претендентом на Джонса, контракт которого с "дьяволами" истекает только в 2023 году, называется "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.