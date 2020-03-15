"Ньюкасл" готов приютить Фила Джонса

Фил Джонс "Ньюкасл" готов предложить защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу возможность реабилитировать свою карьеру.

В этом сезоне Джонс сыграл всего восемь матчей за "красных дьяволов" с учетом всех соревнований. Последний раз Фил выходил на поле еще против "Транмира" в Кубке Англии в январе, когда он отметился голом.

На позиции центрального защитника Джонс вчистую проигрывает конкуренцию Харри Магуайру, Виктору Линделефу и Эрику Байи, и ожидается, что это подтолкнет 28-летнего англичанина к смене клуба в ближайшее трансферное окно.

Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер тоже заинтересован в расставании с Джонсоном, потому что хочет больше доверять перспективному Акселю Туанзебе в следующем сезоне.

Как сообщает Daily Mirror, приютить Фила в сложившейся ситуации готов наставник "Ньюкасла" Стив Брюс. Для этого "сорокам" придется найти около 12 миллионов фунтов.

Еще одним претендентом на Джонса, контракт которого с "дьяволами" истекает только в 2023 году, называется "Вест Хэма" Дэвида Мойеса.


Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. xah 15.03.2020 09:46 # xah
    Если бы не травмы, был бы топом.

    Помню его игру в матче с Реал Мадрид На Сантьяго Бернабео при САФе. В опорной зоне просто вышибал всех.

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  2. slava-man-utd 15.03.2020 09:38 # slava-man-utd
    Усилит чёлси, петухов, гейгуннеров, портовых проституток, щити. Топовый защитник.

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