Барбер: "Было бы невероятно несправедливо оставить "Ливерпуль" без титула"

Исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер заявил, что было бы "невероятно несправедливо" оставить "Ливерпуль" без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Возникшая в английском футболе пауза по причине пандемии коронавируса имеет все шансы затянуться, и в таком случае клубы, возможно, не доиграют концовку сезона.



Барбер сочувствует "Ливерпулю", который находится всего в двух победах от своего первого с 1990 года титула, и уверяет, что клубы Премьер-Лиги не хотят прекращать сезон, однако у коронавируса могут быть свои планы.



"Есть около 200-300 вещей, которые требуют нашего внимания, и мы работаем над этим списком, готовя себя к любому исходу".



"Наш приоритет состоит в том, чтобы доиграть остаток сезона Премьер-Лиги. Все мы этого хотим, этого хотят фанаты, этого хотят клубы".



"Однако мы должны быть реалистами, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с вирусом и как будут обстоять дела 4 апреля, когда мы должны возобновить матчи, и сможем ли мы вообще выдержать график".



"Мы должны учесть каждый момент. Мы должны думать о людях, об игроках, о наших тренерах, а также о фанатах, которые приходят на стадион. Обычно они добираются общественным транспортом, а это связано с осложнениями".



"В данный момент сложно представить, что через две-три недели в Премьер-Лиге можно будет сыграть матч. Это сложно представить, учитывая текущую ситуацию".



"Если мы отменим концовку сезона, то не присудить титул "Ливерпулю" будет невероятно несправедливо, на мой взгляд. Думаю, каждый, кто имеет отношение к игре, ценит, какой великолепный сезон он провели и какой удивительной командой обладают".



"Но это был бы столь же несправедливо по отношению к вылетающим командам, когда у них еще остаются матчи. Это повлекло бы за собой финансовые последствия. Одинаково несправедливо было бы не повысить "Лидс" и "Вест Бромвич" в классе, потому что мы знаем, как сложно выйти из Чемпионшипа и вообще занимать первые два места на данной стадии сезона", — цитирует Барбера talkSPORT.