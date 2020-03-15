Харгривз: "Люди думали, что Фред 10-й номер"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что люди заблуждались насчет полузащитника Фреда, когда тот только пришел к "красным дьяволам".

Фред прибыл в Англию еще летом 2018 из "Шахтера" за 50 миллионов фунтов, но только в этом сезоне стал демонстрировать игру соразмерно ожиданиям фанатов и своему ценнику.



Фред утвердился ключевым игроком команды Оле Гуннара Сульшера и великолепно ладит на поле и за его пределами с январским новичком "Юнайтед" Бруну Фернандешем.



Харгривз считает, что поначалу люди ошибочно рассматривали Фреда как плеймейкера, но теперь 27-летний бразилец всем показал свою истинную позицию.



"Он полузащитник без слабых мест, но если он сможет добавить голы к своей игре, тогда он станет идеальным полузащитником".



"Он очень хорош при владении мячом, он агрессивен без мяча, и теперь игроки около него играют эффективно, а это очень хороший знак".



"Думаю, поскольку за него заплатили 50 миллионов фунтов и поскольку он бразилец, люди воспринимали его как 10-го номера, но он таковым не является".



"Он не бомбардир, и он не шибко креативен, однако он очень хороший игрок центра поля. Он играет обеими ногами, и теперь мы наблюдаем игрока, которым он был в "Шахтере" блистая в Лиге Чемпионов против лучших команд".



"Он энергичен без мяч, и благодаря тому, что Матич располагается в опорной зоне, он может играть от штрафной до штрафной. Прежде он порой был то слишком высоко, то слишком глубоко, но когда он тройке с Матичем и Фернандешем, их полузащита сбалансирована, и каждый чувствует себя комфортно", — цитирует Харгривза Goal.