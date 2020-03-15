У Премьер-Лиги есть четыре сценария на остаток сезона
В данный момент у Премьер-Лиги есть четыре основных сценария, как поступить с остатком этого сезона.
Напомним, в минувшую пятницу Премьер-Лига объявила о трехнедельной паузе, вызванной пандемией коронавируса. Однако в данный момент невозможно предсказать, смогут ли команды возобновить матчи с 4 апреля.
В связи с этим Премьер-Лига выработала четыре основных сценария, которые клубы обсудят во время своей встречи в следующий четверг, сообщает Daily Mail.
Сценарий номер один подразумевает признание этого сезона недействительным — никто не будет признан чемпионом, никто не вылетает. Именно к этому, например, призывает вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.
Второй сценарий предполагает, что команды все-таки доиграют сезон 2019/20, сколько бы времени это ни потребовало. Конечно, для этого УЕФА должен отложить Евро-2020. Кроме того, придется сдвинуть старт следующей кампании.
Третий сценарий — признать текущую таблицу Премьер-Лиги итоговой и не доигрывать остаток сезона. В таком случае титул достанется "Ливерпулю", а "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич" вылетят в Чемпионшип. Однако у этого варианта могут быть серьезные юридические последствия.
Наконец, по четвертому сценарию предлагается признать сезон оконченным и присудить титул "Ливерпулю", но никого не отправлять в Чемпионшип. В следующей же кампании увеличить количество участников Премьер-Лиге до 22, со включением "Лидса" и "Вест Бромвича". Тогда через год из высшего дивизиона вылетят сразу пять команд.
15.03.2020 06:00
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Последние комментарии:
Первый сценарий самое то...
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Только второй вариант....ничего не имею против чемпионства Ливера...но извините не согласен на Лигу Европы тем более у МЮ не самый сложный график на конец сезона...так что оставить как есть несправедливо и для аутсайдеров
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Только самый отбитый колбасник не сможет признать, что первый вариант - это самый верный сценарий
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На западе проживают адекватные люди. Они показывают всему миру на собственном примере, что такое демократия и справедливость. В сложившейся ситуации, только четвёртый вариант самый подходящий.
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Четвёртый - самый лучший.
Следующий сезон какой яркий и интересный будет
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Ни один вариант кроме второго не может быть консенсусным.
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конечно 1 вариант.
остальные для даунов колбасных
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думаю 19 команд АПЛ за первый вариант, но тут уже будут бушевать клубы из чемпионшипа...
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Первый вариант убьет залупуль навсегда
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первый вариант самый адекватный, а то хули ливерпуль исключением сделали епта
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признать недействительным - лучший варик. пусть ребята закупаются продуктами, туалетной бумагой, и ждут предсезонку. всякие Евро, ясен, отменят.
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понятно.
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4ый вроде будет справедливо.
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