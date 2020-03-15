У Премьер-Лиги есть четыре сценария на остаток сезона

Трофей Премьер-Лиги В данный момент у Премьер-Лиги есть четыре основных сценария, как поступить с остатком этого сезона.

Напомним, в минувшую пятницу Премьер-Лига объявила о трехнедельной паузе, вызванной пандемией коронавируса. Однако в данный момент невозможно предсказать, смогут ли команды возобновить матчи с 4 апреля.

В связи с этим Премьер-Лига выработала четыре основных сценария, которые клубы обсудят во время своей встречи в следующий четверг, сообщает Daily Mail.

Сценарий номер один подразумевает признание этого сезона недействительным — никто не будет признан чемпионом, никто не вылетает. Именно к этому, например, призывает вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.

Второй сценарий предполагает, что команды все-таки доиграют сезон 2019/20, сколько бы времени это ни потребовало. Конечно, для этого УЕФА должен отложить Евро-2020. Кроме того, придется сдвинуть старт следующей кампании.

Третий сценарий — признать текущую таблицу Премьер-Лиги итоговой и не доигрывать остаток сезона. В таком случае титул достанется "Ливерпулю", а "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич" вылетят в Чемпионшип. Однако у этого варианта могут быть серьезные юридические последствия.

Наконец, по четвертому сценарию предлагается признать сезон оконченным и присудить титул "Ливерпулю", но никого не отправлять в Чемпионшип. В следующей же кампании увеличить количество участников Премьер-Лиге до 22, со включением "Лидса" и "Вест Бромвича". Тогда через год из высшего дивизиона вылетят сразу пять команд.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.03.2020 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1374

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 15.03.2020 07:55 # chelsea88
    Первый сценарий самое то...

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  2. maximka 15.03.2020 07:51 # maximka
    Только второй вариант....ничего не имею против чемпионства Ливера...но извините не согласен на Лигу Европы тем более у МЮ не самый сложный график на конец сезона...так что оставить как есть несправедливо и для аутсайдеров

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  3. iceteam 15.03.2020 07:49 # iceteam
    Только самый отбитый колбасник не сможет признать, что первый вариант - это самый верный сценарий

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  4. elprimer 15.03.2020 07:44 # elprimer
    На западе проживают адекватные люди. Они показывают всему миру на собственном примере, что такое демократия и справедливость. В сложившейся ситуации, только четвёртый вариант самый подходящий.

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  5. liverpoolhome 15.03.2020 07:37 # liverpoolhome
    Четвёртый - самый лучший.
    Следующий сезон какой яркий и интересный будет

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  6. idel 15.03.2020 07:06 # idel
    Ни один вариант кроме второго не может быть консенсусным.

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  7. gandalf 15.03.2020 06:56 # gandalf
    конечно 1 вариант.
    остальные для даунов колбасных

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  8. chelseafanmd 15.03.2020 06:41 # chelseafanmd
    думаю 19 команд АПЛ за первый вариант, но тут уже будут бушевать клубы из чемпионшипа...

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  9. heyoung 15.03.2020 06:39 # heyoung
    Первый вариант убьет залупуль навсегда

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  10. januzaj00 15.03.2020 06:28 # januzaj00
    первый вариант самый адекватный, а то хули ливерпуль исключением сделали епта

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  11. alexomck 15.03.2020 06:19 # alexomck
    признать недействительным - лучший варик. пусть ребята закупаются продуктами, туалетной бумагой, и ждут предсезонку. всякие Евро, ясен, отменят.

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  12. hammersmith 15.03.2020 06:14 # hammersmith
    понятно.

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  13. uzbeque 15.03.2020 06:02 # uzbeque
    4ый вроде будет справедливо.

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