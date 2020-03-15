У Премьер-Лиги есть четыре сценария на остаток сезона

В данный момент у Премьер-Лиги есть четыре основных сценария, как поступить с остатком этого сезона.

Напомним, в минувшую пятницу Премьер-Лига объявила о трехнедельной паузе, вызванной пандемией коронавируса. Однако в данный момент невозможно предсказать, смогут ли команды возобновить матчи с 4 апреля.



В связи с этим Премьер-Лига выработала четыре основных сценария, которые клубы обсудят во время своей встречи в следующий четверг, сообщает Daily Mail.



Сценарий номер один подразумевает признание этого сезона недействительным — никто не будет признан чемпионом, никто не вылетает. Именно к этому, например, призывает вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди.



Второй сценарий предполагает, что команды все-таки доиграют сезон 2019/20, сколько бы времени это ни потребовало. Конечно, для этого УЕФА должен отложить Евро-2020. Кроме того, придется сдвинуть старт следующей кампании.



Третий сценарий — признать текущую таблицу Премьер-Лиги итоговой и не доигрывать остаток сезона. В таком случае титул достанется "Ливерпулю", а "Борнмут", "Астон Вилла" и "Норвич" вылетят в Чемпионшип. Однако у этого варианта могут быть серьезные юридические последствия.



Наконец, по четвертому сценарию предлагается признать сезон оконченным и присудить титул "Ливерпулю", но никого не отправлять в Чемпионшип. В следующей же кампании увеличить количество участников Премьер-Лиге до 22, со включением "Лидса" и "Вест Бромвича". Тогда через год из высшего дивизиона вылетят сразу пять команд.



