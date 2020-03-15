Фернандеш не считает себя заменой для Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что его не нужно считать заменой для Поля Погба.

Приобретенный в январе у "Спортинга" Фернандеш блестяще раскрылся в команде Оле Гуннара Сульшера на позиции атакующего полузащитника.



Многие болельщики "Юнайтед" считают, что Фернандеш стал тем игроком, которым не смог стать Погба, и теперь клуб может безболезненно отпустить капризного француза. Однако Бруну уверяет, что он отличается от Поля.



"Думаю, я отличаюсь от других игроков. У каждого свой стиль игры. Возможно, я больше рискую. Возможно, другие не так много бьют по мячу, как я. Возможно, некоторые игроки больше пасуют или больше играют в отборе. Каждый игрок в клубе уникален. Некоторые игроки похожи, но они не одинаковые".



"Я тот игрок, которому обычно нравится рисковать. Я должен идти на риск, чтобы отдать последний пас или больше ассистировать. Не имеет значения, если кто-нибудь на поле не будет рад моему пасу — я отнесусь с уважением, но продолжу стараться".



"Люди говорят, что обычно игрок, который хорош с мячом, недостаточно хорош без мяча. Я стараюсь играть как можно лучше с мячом, но также я не забываю о реакции на потерю мяча. Даже когда я не ошибаюсь и делаю точный пас, но это недостаточно хорошо, то я жажду делать это лучше".



"Думаю, я уделяю внимание деталям. Если ты хочешь быть лучше и стать одним из лучших, ты должен уделять внимание деталям. Если ты отдал результативную передачу и провел хороший матч, это не означает, что тебе не нужно затем смотреть видео, отыскивая возможные ошибки и детали, в которых ты можешь быть лучше", — сообщил Фернандеш Sky Sports.