"Юнайтед" лидирует в борьбе за Закариа

"Манчестер Юнайтед" возглавляет список клубов, претендующих на опорного полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закариа.

На момент остановки сезона Бундеслиги клуб из Менхенгладбаха занимал четвертое место в таблице, уступая всего два очка второй "Боруссии" из Дортмунда, и заслуга Закариа в этом огромна.



Денис выступает за немецкую команду с момента своего перехода из "Янг Бойз" в 2017 году, за это время сыграв более 100 матчей.



Как утверждает Sky in Germany, своей игрой в этом сезоне 23-летний швейцарец заинтересовал "Ливерпуль", "Атлетико" и дортмундскую "Боруссию", но именно "Юнайтед" называется фаворитом в борьбе за Закария.



Очевидно, что Денис пришелся бы ко двору на "Олд Траффорд". Помимо Неманья Матича, которому грядущим летом исполнится 32, "красные дьяволы" просто не обладают другими полузащитниками-разрушителями.