Марк Кукурелья заинтересовал "Челси"

Марк Кукурелья Левый защитник "Хетафе" Марк Кукурелья, трансфер которого пока принадлежит "Барселоне", привлек интерес со стороны "Челси".

21-летний Кукурелья, который также способен сыграть полузащитника, очень убедительно проводит этот сезон, приняв участие в 34 матчах за "Хетафе" во всех соревнованиях.

"Хетафе" обладает правом приоритетного выкупа Кукурельи за 5.4 млн. фунтов и может воспользоваться этим правом, чтобы затем выгодно перепродать талантливого испанца.

Помимо "Челси", который видит в Кукурелье потенциальную замену для Маркоса Алонсо и Эмерсона Палмери, Марк также интересен "Наполи", менхенгладбахской "Боруссии" и "Байеру", сообщает Goal.

Издание подчеркивает, что Кукурелья занимает только третье место в шорт-листе "синих" по укреплению позиции левого защитника. Выше Марка находятся Бен Чилуэлл из "Лестера" и Алекс Теллес из "Порту".


Метки Кукурелья, Хетафе, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 14.03.2020 22:39 # chebrec
    Да это же Леонтьев
    Ехехехехехехехе

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  2. ian 14.03.2020 22:27 # ian
    А вот и топ покупки. Чисто Санчо, Кулибали, Мбаппе и Кукурелья))

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  3. deft 14.03.2020 22:18 # deft
    Хз, Маркос и Эмерсон - норм посоны

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