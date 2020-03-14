Марк Кукурелья заинтересовал "Челси"

Левый защитник "Хетафе" Марк Кукурелья, трансфер которого пока принадлежит "Барселоне", привлек интерес со стороны "Челси".

21-летний Кукурелья, который также способен сыграть полузащитника, очень убедительно проводит этот сезон, приняв участие в 34 матчах за "Хетафе" во всех соревнованиях.



"Хетафе" обладает правом приоритетного выкупа Кукурельи за 5.4 млн. фунтов и может воспользоваться этим правом, чтобы затем выгодно перепродать талантливого испанца.



Помимо "Челси", который видит в Кукурелье потенциальную замену для Маркоса Алонсо и Эмерсона Палмери, Марк также интересен "Наполи", менхенгладбахской "Боруссии" и "Байеру", сообщает Goal.



Издание подчеркивает, что Кукурелья занимает только третье место в шорт-листе "синих" по укреплению позиции левого защитника. Выше Марка находятся Бен Чилуэлл из "Лестера" и Алекс Теллес из "Порту".