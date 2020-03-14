Кондогбиа остается целью для "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к полузащитнику "Валенсии" Жоффре Кондогбиа.

Впервые издание Sky Sports сообщило об интересе "шпор" к Кондогбиа еще в конце 2017 года. Жоффре остался на радаре "Тоттенхэма" даже после того, как Жозе Моуриньо сменил Маурисио Почеттино на посту главного тренера.



По информации авторитетного издания, за интересом "Тоттенхэма" к Кондогбиа стоит ведущий скаут лондонского клуба Стив Хитчен, который является большим фанатом Жоффре.



Хитчен видел в Когдогбиа замену для Муссы Дембеле, когда тот покидал Северный Лондон, и грядущим летом "шпоры" могут, наконец, сделать свое предложение по бывшему игроку "Монако" и "Интера".



Даже если испанский сезон не будет возобновлен в ближайшие недели, у "Тоттенхэма" собрано достаточно большое досье на 27-летнего полузащитника, чтобы принять решение о покупке.



Добавим, в 2018 году Кондогбиа обошелся "Валенсии" примерно в 20 миллионов фунтов. С тех пор Жоффре провел 89 матчей за "летучих мышей", включая 24 в этом сезоне.