Огбонна раскритиковал английский футбол за запоздалую реакцию на коронавирус

Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна раскритиковал английские футбольные власти за запоздалую реакцию на пандемию коронавируса.

Английский футбольный сезон был остановлен на три недели лишь после того, как главный тренер "Арсенала" Микель Артета и вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои заразились коронавирусом.



Огбонна считает, что Премьер-Лига должна была отреагировать раньше, в том числе отложив матч "Вест Хэма" против "Арсенала" 7 марта.



"Это абсолютно неприемлемо, что наш матч против "Арсенала" был сыгран".



"До этого они играли против "Олимпиакоса", а у владельца греческой команды уже был выявлен коронавирус. Такое впечатление, что кто-нибудь должен был умереть, чтобы они приняли своевременные решения".



"Это не футбольный вопрос. Это проблема английского менталитета. Они до сих пор не осознали в полной мере риск того, что можно заразиться за считанные секунды, если не вести себя должным образом".



"Я сам до сих пор не сдал анализы, и это еще одно подтверждение того, насколько несерьезное здесь отношение к этой проблеме", — цитирует Огбонну Sky Sports.