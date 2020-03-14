Коронавирус может повлиять на апелляцию "Сити" в CAS

Манчестер Сити Ситуация с коронавирусом может повлиять на рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, "горожане" обратились в CAS после того, как УЕФА наказал их двухлетним отстранением от еврокубков и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.

Клуб с "Этихад" надеялся, что суд в Лозанне решит судьбу их апелляции в начале лета, однако из-за пандемии коронавируса CAS отложил уже три заседания и в срок до 18 мая должен рассмотреть еще 16 дел, среди которых дело "Сити" даже не числится.

The Guardian предполагает, что в сложившейся ситуации CAS просто не успеет вынести свой вердикт до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, впрочем УЕФА сперва нужно решить, как быть с этим розыгрышем европейского соревнования.

Таким образом, "горожане" рискуют не выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, даже если впоследствии CAS их оправдает.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 14.03.2020 18:26 # wengerrrro
    какой 6лять следующей лиги чемпионов? тут бы эту доиграть

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  2. ibe 14.03.2020 18:00 # ibe
    понятно. Многоходовочка бензоколонки весь этот коковирус

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