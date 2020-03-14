Коронавирус может повлиять на апелляцию "Сити" в CAS

Ситуация с коронавирусом может повлиять на рассмотрение апелляции "Манчестер Сити" в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, "горожане" обратились в CAS после того, как УЕФА наказал их двухлетним отстранением от еврокубков и штрафом в 25 миллионов фунтов за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей.



Клуб с "Этихад" надеялся, что суд в Лозанне решит судьбу их апелляции в начале лета, однако из-за пандемии коронавируса CAS отложил уже три заседания и в срок до 18 мая должен рассмотреть еще 16 дел, среди которых дело "Сити" даже не числится.



The Guardian предполагает, что в сложившейся ситуации CAS просто не успеет вынести свой вердикт до начала следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, впрочем УЕФА сперва нужно решить, как быть с этим розыгрышем европейского соревнования.



Таким образом, "горожане" рискуют не выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, даже если впоследствии CAS их оправдает.