Фернандеш оценил старт своей карьеры в "Юнайтед"

Полузащитник Бруну Фернандеш оценил старт своей карьеры в "Манчестер Юнайтед".

Фернандеша связывали с переездом в Премьер-Лигу еще прошлым летом. На исходе января Бруну все-таки прибыл в Англию, присоединившись к "Юнайтед".



25-летний португалец быстро утвердился ключевым исполнителем и лидером команды Оле Гуннара Сульшера, забив три гола и отдав четыре результативные передачи. Однако Бруну не считает случившееся преображение "Юнайтед" своей заслугой.



"Решение перейти сюда было легким, потому что я не раздумывал дважды, когда мне предоставилась такая возможность. Я поговорил со "Спортингом", который уже обсудил кое-какие моменты с "Манчестер Юнайтед" насчет моего трансфера, и когда они обратились ко мне, я сказал им, что "Манчестер Юнайтед" — мой приоритетный вариант и что я нуждаюсь в этом для своей карьеры".



"На протяжении последнего месяца я неизменно наблюдал команду, которая голодна до побед, которая много старается и которая становится лучше и лучше с каждым матчем. За этот месяц мы провели много очень хороших матчей, и я думаю, мы можем говорить о новом старте после прихода Бруну, но дело не в Бруну, а в команде".



"Команде нужна правильная концентрация, а также правильные и своевременные решения. Думаю, "Манчестер Юнайтед" был бы таким же, даже если бы Бруну не перешел, потому что один игрок не меняет команду. Команда меняется, когда каждый стремится в одном и том же направлении. Когда я пришел, я обнаружил именно такую команду, и я просто еще один игрок, который призван помогать общему делу", — сообщил Фернандеш Sky Sports.