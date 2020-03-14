Райс хочет стать капитаном "Вест Хэма"

Полузащитник Деклан Райс успокоил слухи насчет своего ухода из "Вест Хэма", заявив о своих амбициях стать капитаном "молотобойцев".

Согласно слухам, 21-летний Райс будет большой целью для "Манчестер Юнайтед" в следующее трансферное окно. Игрок сборной Англии ярко проводит этот сезон, поэтому интерес к нему со стороны топ-клубов не удивляет.



Однако Райс, который был отчислен из академии "Челси" в возрасте 14 лет, еще не достиг персональной цели в "Вест Хэме".



"Мне уже оказывалась честь примерить капитанскую повязку в этом сезоне. Это ощущалось очень по-особенному, но также я ощущал давление от этого".



"Когда выводишь команду с повязкой, это такой особенный момент, и я никогда не мечтал о подобном в детстве. Я был бы счастлив однажды стать капитаном, и именно так высоко я устанавливаю свои стандарты".



"Думаю, я способен достичь этого. Мне просто нужно набраться больше опыта и улучшить свои лидерские качества, но я определенно вижу себя капитаном "Вест Хэма" в один день".



"Хотя это будет тяжело, потому что Нобс (Марк Нобл) очень хорош, и ты не знаешь, как долго он будет продолжать!" — цитирует Райса Evening Standard.