Брэйди призывает аннулировать этот сезон и оставить "Ливерпуль" без титула

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди считает, что этот сезон Премьер-Лиги нужно признать недействительным.

В пятницу Премьер-Лига отложила все матчи до 4 апреля, однако ожидается, что вызванная коронавирусом пауза будет расширена, и в таком случае сезон 2019/20 может быть не доигран.



Если этот сезон действительно будет оборван, Брэйди считает, что его результаты нужно будет аннулировать.



"С самого начала было понятно, что придется остановить сезон".



"Этот сезон неизбежно должен быть аннулирован на всех уровнях Футбольной Лиги и в Премьер-Лиге, потому что нельзя проводить матчи, если игроки не могут играть".



"Премьер-Лига надеется, что трехнедельный перерыв позволит возобновить сезон, но это может быть несбыточной мечтой".



"Что если лигу нельзя завершить? Если будут затронуты матчи в Премьер-Лиге и Футбольной Лиге, то единственным честным и разумным решением будет признать весь сезон недействительным".



"Как понять, кто вылетает, а кто повышается в классе, если все матчи не будут сыграны? Это стало бы огромным ударом по "Ливерпулю", у которого могут украсть их первый за 30 лет титул".



"На следующей неделе Премьер-Лига и клубы обсудят это во время экстренной встречи", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.