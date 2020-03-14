Харгривз сравнил Фернандеша с Де Брюйне

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз сравнил новичка "красных дьяволов" Бруну Фернандеша со звездой "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне.

Фернандеш стал настоящим хитом после своего перехода из "Спортинга" в зимнее трансферное окно, в матче Лиги Европы против ЛАСКа на текущей неделе отдав свою четвертую результативную передачу за новый клуб.



По мнению Харгривза, 25-летний португалец, также забивший три гола за "Юнайтед", станет своим ответом "дьяволов" на лучшего ассистента этого сезона Премьер-Лиги в лице Де Брюйне.



"Фернандеш в огне. Только за первый тайм этого матча он создал пять моментов. Как и Де Брюйне, он играет на своей особенной скорости, он все делает без спешки, он всегда находит свободное пространство. Он просто чувствует правильный момент времени для того или иного действия", — сообщил Харгривз BT Sport.