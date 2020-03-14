Гилмор: "Меня всегда вдохновлял Иньеста"

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор признался, что в своей игре он подражает легенде "Барселоны" Андресу Иньесте.

Гилмор, напомним, получал награду лучшему игроку в недавних матчах "синих" против "Ливерпуля" в Кубке Англии и против "Эвертона" в Премьер-Лиги, хотя в обоих соревнованиях это было его его первое появление в старте за карьеру.



Параллели между Билли и Иньестой напрашиваются сами собой. 18-летний шотландец обладает довольно скромными физическими данными, но при этом невероятно техничен и вынослив.



"Кто был моим главным вдохновением в футболе? Им всегда был Иньеста. Я просто обожал, как он играет, как он принимает мяч, как он пасует мяч".



"Как я могу охарактеризовать свою игру? Мне нравится принимать мяч, я опускаюсь глубоко и поддерживаю игру. Мне всегда говорили, что все остальное приложится, если я буду упорно работать", — сообщил Гилмор BBC.