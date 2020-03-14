Сильвестр уверен, что Салиба будет основным игроком в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенал" Микаэль Сильвестр считает, что защитник Вильям Салиба сразу сможет стать игроком стартового состава "канониров".

"Арсенал" согласовал приобретение Салиба у "Сент-Этьена" за 27 миллионов фунтов еще в июле 2019, однако французскому клубу было разрешено немедленно арендовать Вильяма на этот сезон.



До остановки сезона Лиги 1 из-за коронавируса Салиба регулярно выступал за команду Клода Пюэля, и Сильвестр ожидает, что 18-летний француз сможет стать основным игроком и в "Арсенале".



"Вильям Салиба начнет с нуля, когда присоединится к "Арсеналу" в следующем сезоне. В данный момент он выступает за испытывающий проблемы "Сент-Этьен", но он играет хорошо, и он стабилен".



"Он силен в плане оборонительной игры, и он постарается проявить себя в предсезонный период. Ему нужно будет адаптироваться в этот период, но это достаточное время, чтобы научиться у тренерского штаба и игроков "Арсенала". Он все еще очень молод, но он уже набрался опыта в Лиге 1".



"Он продолжит учится у имеющихся в "Арсенале" центральных защитников, и с первого дня он будет играть важную роль в команде", — цитирует Сильвестра Goal.