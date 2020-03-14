ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

Клубы Премьер-Лиги смогут сохранить в своем расположении всех своих игроков во время ближайшего международного перерыва.

Напомним, в пятницу было объявлено о приостановке английского футбольного сезона до 3 апреля, а FA в свою очередь сообщила об отмене товарищеских матчей сборной Англии против Италии 27 марта и Дании 31 марта.



Вместе с тем ряд других международных матчей, особенно за пределами Европы, остается в расписании, и это таит в себе потенциальную угрозу для клубов Премьер-Лиги, многие из которых посадили своих игроков на карантин из-за пандемии коронавируса.



Однако сейчас ФИФА объявила, что клубы не будут обязаны отпустить своих игроков в сборные на стыке марта и апреля. Более того, организация Джанни Инфантино и вовсе рекомендовала отложить или отменить все международные матчи, запланированные на ближайшее окно.